Aktivistky v Ivanovicích na Hané protestovaly proti testování na zvířatech

Čtyři aktivistky ze skupiny Bunnies (Králíčci) v pondělí ráno protestovaly u sídla firmy Bioveta v Ivanovicích na Hané proti testování přípravků na zvířatech. Ředitel a předseda představenstva společnosti Bioveta Libor Bittner ČTK řekl, že firma při testování veterinárních přípravků na zvířatech pouze plní požadavky, které jí ukládá zákon. Podle mluvčího jihomoravských policistů Pavla Švába protest trval necelou půlhodinu a obešel se bez komplikací.

Podle tiskové zprávy chtěly ženy blokádou upozornit na kruté praktiky a týrání zvířat v 50 laboratořích v celé České republice, blokádu plánovaly ukončit poté, co jim Bioveta vydá pět laboratorních zvířat k umístění do nových bezpečných domovů. "Testování na zvířatech je kruté a je třeba jej ukončit, zvířata nepatří do laboratoře," uvedla jedna z členek skupiny. Před sídlem firmy protestovaly čtyři spoře oděné aktivistky v maskách s králičíma ušima polité umělou krví.

"Děláme pouze to, co nám ukládá evropský lékový ústav. Ten nařizuje, že vakcíny i další přípravky je třeba otestovat na těch zvířatech, pro která jsou určena. Protesty by tedy měly směřovat spíš k těm, kdo schvalují legislativu. Na druhou stranu vývoj nových vakcín a přípravků se těžko obejde bez testování, pokud mají být přípravky účinné a bezpečné. Tady nejde o testování kosmetických přípravků pro lidi na zvířatech," uvedl Bittner.

Protest trval necelou půlhodinu, na místo přijeli policisté, kteří tři ženy ze silnice odvedli, čtvrtá ji opustila dobrovolně. Oblečené měly pouze kalhotky, bradavky měly překryté lepicí páskou. "Jedna z žen s policisty dobrovolně odešla na obvodní oddělení, aby se k záležitosti vyjádřila. Ke komplikacím v dopravě nedošlo," uvedl Pavel Šváb.

Společnost Bioveta z Ivanovic na Hané na Vyškovsku vyrábí veterinární vakcíny a další farmaceutické přípravky. Vznikla v roce 1918, název získala v roce 1951 a v polovině 90. let byla privatizována.

