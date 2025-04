Studenti před úřadem vlády kritizovali vliv vládní politiky na klimatickou krizi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Desítky studentů a studentek dnes protestovaly před úřadem vlády v Praze. Chtěli poukázat na dopady vládní politiky na klimatickou krizi. Upozorňovali například na rostoucí vliv fosilních korporací a jejich majitelů, konkrétně Daniela Křetínského a Pavla Tykače, na českou a evropskou politiku. Apelovali na českou vládu, aby neupouštěla od současných klimatických opatření a naopak se zasadila o ambicióznější, spravedlivější transformaci. Informace zjistila na místě zpravodajka ČTK. Protest organizovalo hnutí Fridays for Future.Před Strakovou akademií se sešlo několik desítek studentů. Skandovali hesla jako "Fialova vláda do hrobu klima dává" nebo "Uhlí, ropa, plyn, patří do dějin". Někteří drželi bannery transparenty upozorňující na rostoucí společenský a politický vliv miliardářů podnikajících ve fosilním průmyslu. "Odklon od politiky snižování emisí je výsledkem dlouhodobého nátlaku fosilních oligarchů na vládu a společnost, který probíhá mimo jiné skrz média vlastněná těmito oligarchy," uvedla mluvčí Fridays for Future Lili Kyselová.

Studenti se obávají, že se Česko stane závislé na dovozu fosilních paliv ze zemí, ve kterých panují autoritářské režimy a že tyto země by pak mohly Česko vydírat, podobně, jako Evropskou unii podle nich vydíral ruský prezident Vladimir Putin omezováním dodávek plynu. "Na dodávky fosilních paliv z autoritářských režimů není spoleh. Ani ty nejmodernější zbraně nás pak neochrání před ještě intenzivnějšími povodněmi, extrémními vedry či zničujícím suchem," uvedl další mluvčí hnutí Tadeáš Pospíšil.

Jedním z cílů kritiky ze strany stávkujících studentů byla vládní novela energetického zákona, přezdívaná také lex plyn. Studenti upozorňují, že schválení zákona povede k masivnímu rozvoji plynové infrastruktury a kritizovali, že legislativa umožní dotovat z kapes spotřebitelů znečišťující a zároveň drahé zdroje elektřiny. "Místo lex plynu radši zdravou krajinu," skandovali studenti.

"Některé důsledky klimatické krize už neodvrátíme. Pokud však začneme jednat teď, můžeme stále odvrátit ty nejhorší scénáře. To by ale vláda musela myslet i na naši budoucnost a ochranu klimatu," uvedla na místě jedna ze studentek.

Novelu energetického zákona, která má především zavést do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny, podepsal letos v březnu prezident Petr Pavel. Takzvaný lex plyn má mimo jiné podpořit výstavbu paroplynových elektráren a podle zákona budou solární elektrárny o výkonu nad 30 kilowattů uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 podléhat individuálním kontrolám výnosnosti. Na obnovitelné zdroje chce stát v letošním roce stejně jako loni vyčlenit 8,5 miliardy korun.

