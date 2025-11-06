Ekologické organizace: Žaloba poslanců hnutí ANO o vyhlášení CHKO Soutok byla lichá
Ministerstvo životního prostředí podle poslanců ANO před vznikem CHKO nevypořádalo velkou část připomínek a ignorovalo názory místních lidí. Navíc ANO pokládalo zřízení CHKO za zbytečný krok, protože území bylo chráněné jinými způsoby, například jako evropsky významná lokalita v soustavě Natura 2000.
Ústavní soud uvedl, že vyhlášení CHKO bylo legitimním prostředkem pro naplnění cíle ochrany přírody. Při vyhlašování CHKO byl brán ohled na aktuální způsob obhospodařování území. Nic tak nesvědčí tomu, že cíle by bylo dosahováno nepřiměřenými prostředky, uvedl. Pozitiva vyhlášení CHKO přitom dle Ústavního soudu výrazně převažují.
Většina námitek vůči CHKO Soutok byla podle ekologů při přípravě jejího vyhlášení spojená s podnikatelem Františkem Fabičovicem. Jeho právní zástupce připravoval podklady pro naprostou většinu ze 1700 připomínek, které měly velmi obdobné znění. Fabičovic vlastní pozemky, u nichž byla před vyhlášením CHKO Soutok zvažovaná developerská výstavba rodinných domů.
"Lidé stojí o ochranu přírody všude v republice, i na Soutoku. Odpor proti CHKO Soutok byl dirigovaný sponzorem Motoristů Františkem Fabičovicem. Přes 80 procent výhrad bylo vytvořené přes kopírák. Odpor ze strany hnutí ANO tak počítal, že získá místní voliče, ti ale volili ochranu Soutoku. Hnutí ANO tak udělalo dojem leda tak na sponzora Motoristů sobě," uvedla ředitelka Hnutí Duha Zuzana Lenhartová.
Předseda Motoristů Petr Macinka je možným kandidátem na post ministra životního prostředí. Proti němu vznikla řada otevřených dopisů ze stran ekologů, vědců i studentů a známých osobností. Mimo možné prosazování zájmů podnikatelů, kritizovali Macinku také například za jeho popírání vědeckých poznatků o klimatických změnách.
Také hnutí Greenpeace ČR rozhodnutí Ústavního soudu uvítalo. "Ukázalo se, že návrhy předsedy Motoristů Petra Macinky, možného budoucího ministra životního prostředí, na jeho zrušení jsou mimo a nemají žádné opodstatnění," řekl ČTK vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace ČR Marek Pytlík.
Zamítnutí návrhu na zrušení CHKO Soutok je podle Pytlíka důležitým krokem k zachování ochrany jednoho z nejcennějších ekosystémů Česka a jasným potvrzením, že ochrana přírody je veřejným zájmem, který má mít prioritu i do budoucna.
Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje jsou mnohdy označovány jako takzvaná Moravská Amazonie. Jedná se o největší zachovalý komplex lužních lesů ve střední Evropě. Chráněná krajinná oblast má rozlohu 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota.
reklama