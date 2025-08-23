https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/desitky-lidi-v-praze-dnes-demonstrovaly-za-prava-a-ochranu-zvirat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Desítky lidí v Praze dnes demonstrovaly za práva a ochranu zvířat

23.8.2025 19:12 | PRAHA (ČTK)
Účastníci akcí chtěli poukázat na nesouhlas s utrpením, které lidé působí zvířatům, zejména těm hospodářským.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Kim Bartlett - Animal People, Inc. / Flickr
Desítky lidí v Praze dnes demonstrovaly za ochranu a práva zvířat. Lidé vyrazili z Klárova a šli přes Karlův most směrem k Václavskému náměstí. Cestou skandovali například "Zvíře není zboží!", "Zvířata cítí bolest jako my!" a "Jejich životy, ne naše!". Cílem bylo poukázat na násilí, jehož se člověk dopouští na zvířatech. Aktivisté v centru Prahy svými transparenty a hlasitým skandováním přitahovaly pozornost kolemjdoucích turistů.
 
Mezi demonstranty byli především mladí lidé, někteří vzali i své nejmenší potomky v kočárku. Většina měla transparenty s různými nápisy především v angličtině. V překladu na některých bylo například napsáno například "Tofu nekřičí" nebo "Stop zabíjení zvířat". Část transparentů odkazovala na veganskou stravu, tedy kdy člověk nekonzumuje žádné živočišné výroby jako maso, mléko, vejce.

Účastníci akcí chtěli poukázat na nesouhlas s utrpením, které lidé působí zvířatům, zejména těm hospodářským. Podle nich se s ním zvířata setkávají v mnoha podobách, od zanedbávání základní péče až po kruté praktiky, jež jsou součástí velkochovů. Hospodářská zvířata podle nich trpí nejvíce, protože jsou často vnímána pouze jako prostředek k produkci masa, mléka nebo vajec, nikoli jako cítící bytosti.

Po šesti letech se The Official Animal Rights March vrací do ulic Prahy, poprvé se konal v roce 2019, čímž se tehdy hlavní město připojilo ke světovým metropolím jako Londýn nebo New York. The Official Animal Rights March byl založen organizací Surge v roce 2016 a každoročně mobilizuje desítky tisíc lidí po celém světě.

Kromě České republiky se dnes ve více evropských městech konaly takzvané Cube of Truth akce, konkrétně například v Berlíně, Frankfurtu, Kolíně nad Rýnem nebo Hamburku. Jedná se o hlasitou vizuální formu protestu, která má upozornit kolemjdoucí na utrpení zvířat. Protest proti týrání zvířat je dnes také například ve Španělsku.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Pražská EVVOluce

