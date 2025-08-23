Desítky lidí v Praze dnes demonstrovaly za práva a ochranu zvířat
Účastníci akcí chtěli poukázat na nesouhlas s utrpením, které lidé působí zvířatům, zejména těm hospodářským. Podle nich se s ním zvířata setkávají v mnoha podobách, od zanedbávání základní péče až po kruté praktiky, jež jsou součástí velkochovů. Hospodářská zvířata podle nich trpí nejvíce, protože jsou často vnímána pouze jako prostředek k produkci masa, mléka nebo vajec, nikoli jako cítící bytosti.
Po šesti letech se The Official Animal Rights March vrací do ulic Prahy, poprvé se konal v roce 2019, čímž se tehdy hlavní město připojilo ke světovým metropolím jako Londýn nebo New York. The Official Animal Rights March byl založen organizací Surge v roce 2016 a každoročně mobilizuje desítky tisíc lidí po celém světě.
Kromě České republiky se dnes ve více evropských městech konaly takzvané Cube of Truth akce, konkrétně například v Berlíně, Frankfurtu, Kolíně nad Rýnem nebo Hamburku. Jedná se o hlasitou vizuální formu protestu, která má upozornit kolemjdoucí na utrpení zvířat. Protest proti týrání zvířat je dnes také například ve Španělsku.
reklama