Soud snížil odškodné, které Greenpeace musí v USA zaplatit za blokování ropovodu
Greenpeace tvrdí, že i zbývající odškodnění, které musí zaplatit, je neopodstatněné, uvedl právní zástupce ekologického hnutí Marco Simons. V případě "šlo vždy o to, že bohatá společnost využívala právní systém k zastrašování svých kritiků a umlčování protestujících, kteří ohrožovali její obchodní model", dodal Simons na adresu společnosti Energy Transfer, která ropovod provozuje.
Výstavba ropovodu Dakota Access Pipeline poblíž siouxské rezervace Standing Rock začala v roce 2016 a byla dokončena následující rok. Projekt vyvolal bouřlivé protesty tisíců lidí, do kterých byly zapojeny environmentální organizace a skupiny na ochranu práv domorodých obyvatel. Odpůrci tvrdili, že ropovod otráví místní vodní zdroje a umocní změnu klimatu.
Texaská společnost Energy Transfer podala žalobu na Greenpeace v roce 2017. Podle firmy organizace financovala lidi snažící se blokovat výstavbu ropovodu, opatřovala jim vybavení a šířila o stavbě nepravdivé informace. Protestní taktika stoupenců Greenpeace zdržela výstavbu potrubí Dakota Access Pipeline, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017, tvrdila firma.
Devítičlenná porota soudu v severodakotském městě Mandan v březnu rozhodla, že Energy Transfer a její dceřiná společnost Dakota Access mají nárok na stovky milionů odškodného. Greenpeace podle poroty poškodila dobré jméno firmy a dopustila se spiknutí a neoprávněného vniknutí.
Greenpeace v únoru podala protižalobu na Energy Transfer v Nizozemsku na základě evropského zákona, jehož cílem je omezit žaloby podávané za účelem obtěžování nebo umlčování aktivistů.
