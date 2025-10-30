https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-snizil-odskodne-ktere-greenpeace-musi-v-usa-zaplatit-za-blokovani-ropovodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soud snížil odškodné, které Greenpeace musí v USA zaplatit za blokování ropovodu

30.10.2025 18:22 (ČTK)
Stavba ropovodu Keystone
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Shannonpatrick176 / Flickr.com
Americký soudce téměř o polovinu snížil odškodné v původní výši přibližně 667 milionů dolarů (14 miliard Kč), které musí ekologická organizace Greenpeace zaplatit americké energetické firmě Energy Transfer za blokování stavby ropovodu ve státě Severní Dakota. Soudce James Gion ve středu rozhodl, že částka by měla být omezena na 345 milionů dolarů (7,3 miliardy Kč), jelikož některé náhrady byly duplicitní nebo nepřiměřené, píše agentura Reuters.
 
O původním odškodném v březnu rozhodla soudní porota, která se zabývala žalobou firmy týkající se protestů z let 2016 a 2017.

Greenpeace tvrdí, že i zbývající odškodnění, které musí zaplatit, je neopodstatněné, uvedl právní zástupce ekologického hnutí Marco Simons. V případě "šlo vždy o to, že bohatá společnost využívala právní systém k zastrašování svých kritiků a umlčování protestujících, kteří ohrožovali její obchodní model", dodal Simons na adresu společnosti Energy Transfer, která ropovod provozuje.

Výstavba ropovodu Dakota Access Pipeline poblíž siouxské rezervace Standing Rock začala v roce 2016 a byla dokončena následující rok. Projekt vyvolal bouřlivé protesty tisíců lidí, do kterých byly zapojeny environmentální organizace a skupiny na ochranu práv domorodých obyvatel. Odpůrci tvrdili, že ropovod otráví místní vodní zdroje a umocní změnu klimatu.

Texaská společnost Energy Transfer podala žalobu na Greenpeace v roce 2017. Podle firmy organizace financovala lidi snažící se blokovat výstavbu ropovodu, opatřovala jim vybavení a šířila o stavbě nepravdivé informace. Protestní taktika stoupenců Greenpeace zdržela výstavbu potrubí Dakota Access Pipeline, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017, tvrdila firma.

Devítičlenná porota soudu v severodakotském městě Mandan v březnu rozhodla, že Energy Transfer a její dceřiná společnost Dakota Access mají nárok na stovky milionů odškodného. Greenpeace podle poroty poškodila dobré jméno firmy a dopustila se spiknutí a neoprávněného vniknutí.

Greenpeace v únoru podala protižalobu na Energy Transfer v Nizozemsku na základě evropského zákona, jehož cílem je omezit žaloby podávané za účelem obtěžování nebo umlčování aktivistů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
