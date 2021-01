Alpy před 6000 lety měly zřejmě méně ledovců než dnes

Jan Šimůnek 5.1.2021 13:04

Ještě za druhé púnské války měly Alpy méně ledovců než dnes, protože ještě dnes je Hanibalova trasa "slononeprůchodná", abych užil vojenský termín. R. Haliburton ve 30. letech musel jít se slonicí z pařížské ZOO jinudy a považoval to za důkaz, že se antičtí historikové při popisu Hanibalovy trasy zmýlili. To, že se od té doby změnilo klima, nevěděl a nebral v úvahu. On si to mohl dovolit a zcela jistě mu to můžeme odpustit, ale u klimatologů z IPCC jsou podobné chyby a omyly naprosto nepřípustné.

