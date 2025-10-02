Švýcarské ledovce se letos potýkají s obrovskou mírou tání, uvedli vědci
Šéf sítě GLAMOS Matthias Huss považuje za zjevné, že ledovce se zmenšují v důsledku globálního oteplování způsobeného člověkem. "To je hlavní důvod pro zrychlení, které v posledních dvou letech pozorujeme," řekl podle agentury AP o tání ledovců. Letošní úbytek je největší po těch zaznamenaných v letech 2022, 2023 a 2003.
Ledovce v Alpách ustupují již více než 100 let. V posledních desetiletích se však tento proces zrychlil v důsledku oteplování klimatu způsobeného spalováním fosilních paliv, píše agentura AFP.
Ve Švýcarsku se nachází téměř 1400 ledovců, nejvíce v Evropě, a ledová masa a její postupné tání má dopad na vodní energii, cestovní ruch, zemědělství a vodní zdroje v mnoha evropských zemích, uvedli experti ze sítě GLAMOS. Na 1000 malých ledovců ve Švýcarsku podle nich již zcela zmizelo.
Tání ledovců má také dopad na švýcarskou krajinu, způsobuje posuny hor a nestabilitu půdy. Švýcarské úřady jsou v souvislosti s těmito změnami v pohotovosti poté, co se v květnu obrovská masa kamení a ledu uvolnila z ledovce a zasypala vesnici Blatten na jihu země.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Slavomil Vinkler2.10.2025 15:05
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/severn%C3%AD-polokoule-tmavne-d%C5%AFsledky-mohou-zm%C4%9Bnit-po%C4%8Das%C3%AD-i-v-%C4%8Desku/ar-AA1NGXQJ?ocid=msedgdhp&pc=EDGEESS&cvid=68de109aafe24b8da01adf0d8642c824&ei=135
Petr Elias2.10.2025 15:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Dobré je si i porovnat vliv skleníkových plynů a této asymetrie:
Skleníkové plyny cca 3,3 W/m2
Asymetrie cca 0,8 W/m2