Švýcarské ledovce se letos potýkají s obrovskou mírou tání, uvedli vědci

2.10.2025 13:10 (ČTK)
Diskuse: 3
Foto | Patrik Tschudin / Flickr
Švýcarské ledovce se letos potýkají s obrovskou mírou tání, kvůli dopadům globálního oteplování ztratily tři procenta svého objemu, uvedla podle tiskových agentur glaciologická síť GLAMOS, která sleduje ubývání ledovců ve švýcarských Alpách. Jedná se podle ní o čtvrtý nejvyšší roční úbytek v historii měření. Za posledních deset let se ledovce v nejvyšším evropském pohoří zmenšily o čtvrtinu.
 
"Tání ledovců ve Švýcarsku bylo v roce 2025 opět enormní," uvedli vědci ve středu. Dodali, že k úbytku vedla zima s malou sněhovou pokrývkou v kombinaci s červnovými vlnami veder, přičemž letošní červen byl druhý nejteplejší v historii měření. To způsobilo, že zásoby sněhu k začátku července roztály. Ledové masy tak podle vědců začaly tát dříve než kdykoli předtím.

Šéf sítě GLAMOS Matthias Huss považuje za zjevné, že ledovce se zmenšují v důsledku globálního oteplování způsobeného člověkem. "To je hlavní důvod pro zrychlení, které v posledních dvou letech pozorujeme," řekl podle agentury AP o tání ledovců. Letošní úbytek je největší po těch zaznamenaných v letech 2022, 2023 a 2003.

Ledovce v Alpách ustupují již více než 100 let. V posledních desetiletích se však tento proces zrychlil v důsledku oteplování klimatu způsobeného spalováním fosilních paliv, píše agentura AFP.

Ve Švýcarsku se nachází téměř 1400 ledovců, nejvíce v Evropě, a ledová masa a její postupné tání má dopad na vodní energii, cestovní ruch, zemědělství a vodní zdroje v mnoha evropských zemích, uvedli experti ze sítě GLAMOS. Na 1000 malých ledovců ve Švýcarsku podle nich již zcela zmizelo.

Tání ledovců má také dopad na švýcarskou krajinu, způsobuje posuny hor a nestabilitu půdy. Švýcarské úřady jsou v souvislosti s těmito změnami v pohotovosti poté, co se v květnu obrovská masa kamení a ledu uvolnila z ledovce a zasypala vesnici Blatten na jihu země.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (3)
SV

Slavomil Vinkler

2.10.2025 15:05
" oteplování klimatu způsobeného spalováním fosilních paliv " No nevím.
https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/severn%C3%AD-polokoule-tmavne-d%C5%AFsledky-mohou-zm%C4%9Bnit-po%C4%8Das%C3%AD-i-v-%C4%8Desku/ar-AA1NGXQJ?ocid=msedgdhp&pc=EDGEESS&cvid=68de109aafe24b8da01adf0d8642c824&ei=135
Odpovědět
PE

Petr Elias

2.10.2025 15:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, hlavní příčina je globální oteplování způsobené člověkem. Tahle asymetrie je jen jakýsi přesun části oteplování na sever - což říká i ta studie v odkazovaném článku.

Dobré je si i porovnat vliv skleníkových plynů a této asymetrie:

Skleníkové plyny cca 3,3 W/m2

Asymetrie cca 0,8 W/m2
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.10.2025 15:46 Reaguje na Slavomil Vinkler
Zkuste se, prosím, nad tím článkem kriticky zamyslet a možná sám přijdete na to, kde je pes zakopán. Třeba to černání severní polokoule je evidentně sekundární (zpětnovazební) jev, nikoliv primární příčina. Ta tam vůbec uvedena není.
Odpovědět

