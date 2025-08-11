Dlouhodobě stabilní argentinský ledovec Perito Moreno rychle taje, tvrdí studie
"Pod ledovcovým jazykem je skalnatý hřeben, který funguje jako kotevní bod. Naše data ukazují, že ledovec se v současné době od svého kotevního bodu odtrhává," citovala agentura DPA jednoho z autorů studie Moritze Kocha z univerzity měst Erlangen a Norimberk (FAU).
Němečtí a argentinští vědci, kteří se na této studii podíleli, zkoumali ledovec pomocí speciálního radarového systému a měřili jeho tloušťku; využívali též satelitní snímky.
Ledovec Perito Moreno má rozlohu 250 kilometrů čtverečních a rozděluje na dvě části rozlehlé jezero Lago Argentino. Leží v přírodním parku, který je od roku 1981 na seznamu světového dědictví UNESCO, a každý rok ho přijíždějí obdivovat stovky tisíc turistů. V jezeře se pořádá i světový pohár v zimním plavání.
Mnozí z těch, kteří odmítají výraznější vliv lidské činnosti na klimatické změny, argumentovali právě tímto argentinským ledovcem. Ten zůstával desítky let relativně stabilní, na rozdíl od řady dalších ledovců ve světě. Tání ledovců, hlavně na pólech, vyvolává obavy z velkého vzestupu hladiny moří, které by pak ohrozilo obyvatele pobřežních oblastí a ostrovů.
