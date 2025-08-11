https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dlouhodobe-stabilni-argentinsky-ledovec-perito-moreno-rychle-taje-tvrdi-studie
Dlouhodobě stabilní argentinský ledovec Perito Moreno rychle taje, tvrdí studie

11.8.2025 00:53 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Arianna Rosso / Flickr
Ledovec Perito Moreno, který patří k největším turistickým lákadlům v Patagonii na jihu Argentiny, byl po desetiletí považován za jeden z mála relativně stabilních ledovců na Zemi. Němečtí vědci ve spolupráci s argentinskými kolegy ale nyní tvrdí, že i tento ledovec se v posledních letech začal rychle zmenšovat. Uvedli to ve studii, která byla zveřejněna ve čtvrtek v časopise Communications Earth & Environment.
 
Zatímco v letech 2000 až 2019 ledovec Perito Moreno podle této studie ztrácel na tloušťce v průměru pouze 34 centimetrů ročně, v letech 2019 až 2024 to bylo ročně asi 5,5 až 6,5 metru.

"Pod ledovcovým jazykem je skalnatý hřeben, který funguje jako kotevní bod. Naše data ukazují, že ledovec se v současné době od svého kotevního bodu odtrhává," citovala agentura DPA jednoho z autorů studie Moritze Kocha z univerzity měst Erlangen a Norimberk (FAU).

Němečtí a argentinští vědci, kteří se na této studii podíleli, zkoumali ledovec pomocí speciálního radarového systému a měřili jeho tloušťku; využívali též satelitní snímky.

Ledovec Perito Moreno má rozlohu 250 kilometrů čtverečních a rozděluje na dvě části rozlehlé jezero Lago Argentino. Leží v přírodním parku, který je od roku 1981 na seznamu světového dědictví UNESCO, a každý rok ho přijíždějí obdivovat stovky tisíc turistů. V jezeře se pořádá i světový pohár v zimním plavání.

Mnozí z těch, kteří odmítají výraznější vliv lidské činnosti na klimatické změny, argumentovali právě tímto argentinským ledovcem. Ten zůstával desítky let relativně stabilní, na rozdíl od řady dalších ledovců ve světě. Tání ledovců, hlavně na pólech, vyvolává obavy z velkého vzestupu hladiny moří, které by pak ohrozilo obyvatele pobřežních oblastí a ostrovů.

