Amazon si do evropské flotily kupuje 1800 elektrických mercedesů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | peterolthof / Flickr.com Objednávka sestává z 1200 větších dodávek eSprinter a 600 menších vozů eVito (na obrázku).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americká společnost Amazon si do své evropské flotily doručovacích vozů objednala 1800 elektrických dodávek Mercedes-Benz. Americký internetový obchod také uvedl, že chce být do roku 2040 uhlíkově neutrální. Pro Mercedes jde o největší zakázku tohoto druhu v dosavadní historii podniku, informovala agentura AP.

Objednávka sestává z 1200 větších dodávek eSprinter a 600 menších vozů eVito. Po Německu bude jezdit 800 z těchto vozů, dalších 500 zamíří do Británie. Amazon počítá s tím, že kontrakt bude naplněn do konce letošního roku.

Amazon čím dál více doručuje objednávky prostřednictvím vlastních či smluvních pracovníků. V červenci si objednal 100.000 elektrických dodávek vyrobených na míru od amerického start-upu Rivian Automotive, do kterého investovala. Tyto dodávky se mají začít vyrábět příští rok a objednávka má být dokončena do roku 2030.

Mercedes-Benz patří do skupiny Daimler a dnes se přidal ke klimatickému závazku, který minulý rok inicioval Amazon. Signatáři chtějí být do roku 2040 uhlíkově neutrální. Německá automobilka už dříve uvedla, že chce taková auta vyrábět do roku 2039.

O začlenění elektrických aut do svého vozového parku se snaží i jiné doručovací společnosti. Například americká společnost United Parcel Service (UPS) si objednala 10.000 elektrických dodávek od britského výrobce Arrival.

Elektrické dodávky chystají také americké automobilky Ford a General Motors (GM). Zatímco plně elektrická verze dodávky Ford Transit bude v Severní Americe k dostání v roce 2022, GM plánuje zahájit výrobu elektrické dodávky na konci roku 2021.

reklama