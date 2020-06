Americká aktivistka Erin Brockovichová slaví šedesátiny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americká právnička a ekologická aktivistka Erin Brockovichová, podle níž byl natočen film Erin Brockovich s Julií Robertsovou v hlavní roli, oslaví 22. června šedesátiny. Brockovichová a její šéf, právník Ed Masry vyhráli v roce 1996 v soudním sporu 333 miliónů dolarů, které musela společnost Pacific Gas and Electric Co. zaplatit 650 obyvatelům kalifornského města Hinkley za to, že způsobila otravu vodních zdrojů šestimocným chrómem.

Rodačka z Kansasu vystudovala umění na Kansaské státní univerzitě, působila jako modelka, v roce 1982 se přestěhovala do Kalifornie. Trojnásobná matka si pak získala velký respekt, když zkoumala mnohé nemocné lidi a nakonec podala na plynárenskou a elektrárenskou firmu Pacific Gas and Electric Co. hromadnou žalobu.

V dalších letech se věnovala dalším podobným sporům například ohledně úniků metanu či znečištění vod v Kalifornii. Dostala několik doktorátů na různých univerzitách, často vystupovala v televizi, má i poradenskou firmu.

Její příběh popisuje film "Erin Brockovich" Stevena Soderbergha s Julií Robertsovou v hlavní roli z roku 2000, za který Robertsová získala Zlatý glóbus a Oscara.

reklama