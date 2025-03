Letošní ceny za významné počiny v ochraně přírody putují na Vysočinu a do Moravského krasu

Zdroj | AOPK ČR Předání Ceny za významné počiny v ochraně přírody Leoši Štefkovi.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) již sedmým rokem oceňuje jednotlivce, spolky a organizace, které se významně podílejí na ochraně přírody a krajiny v Česku. Letošními laureáty jsou spolek Mokřady z.s a Leoš Štefka. Ocenění jim minulý týden předali ministr životního prostředí Petr Hladík, ředitel AOPK ČR František Pelc a emeritní děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity Vladimír Bejček.„Návrat vody do naší krajiny je mimořádně důležitý. V minulosti se kvůli napřimování toků zkrátila délka říční sítě o 30 %, byla odvodněna více než čtvrtina zemědělského půdního fondu, prameniště protkaly tisíce kilometrů trubek. Jsem proto rád, že jedním z oceněných je spolek Mokřady, který se zaměřuje právě na zadržování vody v krajině,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zapsaný spolek Mokřady funguje od roku 2011 a zaměřuje se na zadržování vody v krajině, podporu biodiverzity a ochranu ohrožených druhů, zejména obojživelníků. Působí především na Vysočině. K nejvýznamnějším projektům patří obnova mokřadů v údolí potoka Hloučely u Okluk, revitalizace Lesnovských mokřadů nebo vytvoření mokřadní učebny Skalka u Jihlavy. Mokřady z.s. nezapomínají ani na osvětu – to dokazuje i jejich webová stránka, která se stala cenným informačním zdrojem pro širokou veřejnost.

Zdroj | AOPK ČR Předání Ceny za významné počiny v ochraně přírody spolku Mokřady.

„Těší mne, že jsem mohl předat ocenění za celoživotní práci Leoši Štefkovi. Díky jeho korektním vztahům se starosty i hospodáři se například podařilo před několika lety rozšířit CHKO Moravský kras a zatravnit okolí závrtů na krasové plošině. To brání průsakům pesticidů a hnojiv do podzemí. A a ani v pozdějším věku moc neodpočívá a své dlouholeté zkušenosti využívá ve správní radě Domu přírody Moravského krasu. Díky!,“ komentoval udílení Ceny František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Leoš Štefka většinu své profesní kariéry strávil na Správě chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Mezi jeho největší úspěchy patří prosazení vyloučení motorové dopravy z krasových kaňonů Pustého a Suchého žlebu. V posledních letech se aktivně podílel například na nové zonaci CHKO a významně se zasloužil i na zatravnění polí v okolí závrtů na Ostrovské krasové plošině. To brání průsakům hnojiv a biocidů do podzemí. Jeho devizou byly vždy dobré vztahy v regionu, kde spolupracoval se starosty i hospodáři. Významnou měrou přispěl k vybudování Domu přírody Moravského krasu, kde je aktivním členem správní rady.

Ceny byly uděleny na konferenci Zelená infrastruktura, kterou společně pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta přinesla pro odborníky, územní plánovače i zástupce veřejné správy řadu poznatků o tom, k čemu zelená infrastruktura slouží, jak ji evidovat, rozvíjet a kde získat finance. V pořadí se jednalo už o jedenáctou společnou konferenci, které se zaměřují vždy na vybrané problémy naší přírody a krajiny. Záznam je stejně jako u předchozích ročníků k dispozici na YT kanále AOPK ČR.

Cena AOPK ČR se letos udílela poosmé. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro ochranu lesů. Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje, v kategorii Osobnost byly oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. V čtvrtém ročníku získal cenu Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný. V roce 2023 byli oceněni Tomáš Vrška a Školní lesní podnik Křtiny, v kategorii Osobnost Bedřich Moldan, v roce 2024 dlouholetý starosta Vrchlabí a senátor Jan Sobotka a trojice filmařů – Jan Hošek, Jiří Petr a Marian Polák. Nominace do dalšího ročníku může do konce června zaslat kdokoli.

