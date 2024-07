Nadační fond chystá obnovu zahrady Zikmundovy vily ve Zlíně. Lidé mohou přispět

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nadační fond Zikmundova vila chystá obnovu zahrady zlínské vily , v níž léta žil cestovatel Miroslav Zikmund (1919 až 2021). Podílet se na ní může i veřejnost, lidé se mohou zapojit do hromadné adopce stromu Miroslava Zikmunda. Výtěžek bude využitý na výsadbu stromů, instalaci laviček nebo na opravu plotu, řekl ČTK zástupkyně nadace Kateřina Martykánová.Vila je kulturní památkou, postavena byla v letech 1934 až 1935 jako baťovský dům pro prvního hejtmana zlínského okresu Josefa Januštíka a jeho ženu Marii. O devět let později koupil objekt oscarový režisér Elmar Klos a v roce 1953 se majitelem stal Miroslav Zikmund. Tehdy vila získala dnešní podobu. Zikmund ve vile strávil téměř 70 let.

Zahrada kolem vily má rozlohu 8700 metrů čtverečních. "Zikmund provedl několik významných změn, včetně pořízení nového stromoví, předláždění chodníčků a vytvoření kaskádových teras. Jeho zásahy zahrnovaly i přidání okrasných prvků, jako byly tamaryšek, smuteční smrky, růžové keře a další, což zahradě dalo charakter lesoparku," uvedla Martykánová. Zikmund vedl podrobnou dokumentací zahrady.

"Zahrada, která byla vždy pro slavného cestovatele místem klidu a inspirace, potřebuje citlivou obnovu, aby mohla opět zářit ve své původní kráse," uvedl předseda nadačního fondu Čestmír Vančura. Fond chce získat peníze formou hromadné adopce stromu Miroslava Zikmunda.

"Každý, kdo si zakoupí lístek v hodnotě 1000, 3000 nebo 5000 Kč, se stane spolupatronem dubu sloupovitého, který bude v zahradě nově vysazený na podzim. Přispěvatel také obdrží certifikát o adopci a jeho jméno bude uvedeno na pamětní desce u stromu," uvedla ředitelka nadačního fondu Dagmar Výlupková.

Fond uspořádal na konci května aukci pro příznivce a podporovatele vily. Mezi 12 dražebními položkami byla například bříza bílá, kterou sázel Miroslav Zikmund v roce 2020, a vydražitel se stal jejím symbolickým majitelem, nebo Zikmundova zahradnická košile. Aukce vynesla 492 000 korun. "Děkujeme všem, kteří se aukce zúčastnili nebo se teprve plánují zapojit do hromadné adopce a přispějí tak ke společnému úsilí o obnovu této významné zahrady," uvedl Vančura. Obnova zahrady začne na podzim. Náklady se odhadují na milion až 1,5 milionu korun.

Nadační fond se o vilu se zahradou stará od roku 2020, kdy ji Zikmund prodal zlínskému podnikateli a prezidentovi zlínského filmového festivalu Čestmíru Vančurovi. Vančura ve shodě se Zikmundovým přáním založil nadační fond, který se o dům stará a otevřel jej veřejnosti. V interiéru jsou tisíce knih a stovky předmětů získaných z cest po světě. Objekt také dlouhá léta sloužil jako útočiště umělců, spisovatelů a členů disentu.

