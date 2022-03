Americký ropný gigant Chevron kupuje výrobce bionafty Renewable Energy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Americký ropný gigant Chevron se dohodl na převzetí výrobce bionafty Renewable Energy Group za 3,15 miliardy dolarů (zhruba 70 miliard Kč). Informovala o tom firma v tiskové. Podle agentury Reuters jde o prozatím největší investici Chevronu v oblasti alternativních paliv.

Velké ropné společnosti v poslední době čelí rostoucímu tlaku ze strany vlád a investorů, aby snížily svou uhlíkovou stopu a zapojily se do boje proti klimatickým změnám. Mnohé rafinerie ve Spojených státech nyní zvyšují produkci paliv z obnovitelných zdrojů, aby tak mohly těžit z vládních subvencí, píše Reuters.

Chevron podle dohody za každou akcii společnosti Renewable Energy zaplatí 61,5 dolaru v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje prémii přes 40 procent k páteční závěrečné hodnotě akcií na burze.

Společnost Chevron v září slíbila, že do roku 2028 investuje deset miliard dolarů do snížení svých emisí uhlíku. Firma si stanovila za cíl dosáhnout na provozní úrovní do roku 2050 takzvané uhlíkové neutrality.

