https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analytici-odklad-ets-2-da-vice-casu-k-priprave-na-zdrazovani-to-ale-nic-nemeni
Analytici: Odklad ETS 2 dá více času k přípravě, na zdražování to ale nic nemění

10.12.2025 14:26 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Odklad nového systému emisních povolenek ETS 2 sice poskytne domácnostem i státu více času na přípravu, na následném zdražování energií to ale nic nemění. Řekli to analytici oslovení ČTK. Zapotřebí podle nich budou další investice a také nastavení cílených podpor a kompenzací od státu. Klimatické cíle EU jsou podle analytiků velmi ambiciózní.
 
Předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.

Odklad spuštění systému ETS 2 je podle analytika XTB Jiřího Tylečka spíše kosmetická úprava než zásadní ústupek proti původnímu plánu. "Pro domácnosti i firmy to znamená rok navíc bez dodatečné uhlíkové přirážky v cenách benzinu, nafty či plynu. Ale samotný princip, že tyto sektory budou do systému povolenek zahrnuty, zůstává beze změny," vysvětlil Tyleček. Dosavadní analýzy podle něj ukazují, že celkový dopad na peněženky domácností se tím výrazně nemění. "Klíčové bude, zda vlády využijí tento čas k nastavení cílených kompenzací a k intenzivnější podpoře úspor energie a zateplování," podotkl Tyleček.

Z pohledu energetických trhů se přitom podle něj trend nijak nemění. "Cesta k uhlíkové neutralitě se zpomalila, ovšem cíle zůstávají nadále ambiciózní," upozornil Tyleček. Zpomalení je podle něj sice krok dobrým směrem, o jeho dostatečnosti k zachování sociálního smíru v Evropě a zachování uspokojivého ekonomického růstu pochybuje.

"Je dobře, že EU vyslyšela volání jednotlivých států po odložení zavedení emisních povolenek o jeden rok. Je to důvod k určité úlevě, protože to znamená, že se domácnostem v roce 2027 citelně nezdraží plyn, uhlí, benzin ani nafta - minimálně ne kvůli emisním povolenkám," řekl Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

Zároveň ale upozornil, že na vyřešení přechodu od uhlí bude jen rok navíc, další posun se podle Kaňoka už očekávat nedá. "Zateplení domu, přechod na plyn nebo instalace tepelného čerpadla nejsou kroky, které lze vyřídit během několika týdnů. Lidé by tedy měli tento dodatečný čas využít co nejlépe a začít vše řešit ideálně hned," zdůraznil Kaňok.

Ruben Marada ze společností Electree odklad systému emisních povolenek uvítal, podle něj dává domácnostem více času na přípravu a zmírňuje riziko okamžitého zdražení. "Posun může pomoci zavést systém citlivěji a férověji," řekl. Zároveň ale doufá, že se tím celý proces nezastaví. "Je klíčový pro modernizaci energetiky a integraci technologií, kterým se dlouhodobě věnujeme," dodal Marada.

