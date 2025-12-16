https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-odmitla-system-emisnich-povolenek-ets-2-oznamil-babis
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, oznámil Babiš

16.12.2025 15:36 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
 
Vláda požádá europoslance, aby získávali spojence k odmítnutí ETS 2. "Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu," uvedl. "Přijdeme s velice konkrétními řešeními v rámci summitu Evropské rady 12. února, který by měl pojednávat o konkurenceschopnosti Evropské unie," dodal premiér.

Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2. Dále vyzvala ministry k posílení nástrojů na ochranu domácností a firem před vysokou cenou povolenek, pokud by se pro úplné zrušení systému nepodařilo nalézt dostatečnou podporu.

Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše zadala v říjnu zpracovat analýzu dopadů ETS 2 na Česko. "Podle analýzy při ceně emisní povolenky 45 eur (1100 korun) by dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 byl 154 miliard. Pokud by emisní povolenka byla za 70 eur (1700 korun), bylo by to až 205 miliard. To je pro nás nepřijatelné," řekl Babiš.

Česko patří do skupiny 19 zemí, které žádají na evropské úrovni změny systému. Předseda vlády podotkl, že iniciativu vnímá, ale neočekává, že by se podařilo zastropovat cenu povolenek.

Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Babiš k tomu dříve uvedl, že odklad není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
PH

Pavel Hanzl

16.12.2025 16:42
To nebude vláda národní ostudy, ale přímo národní sebevraždy. Taková pitomost, jako zašprajcovat se s ETS2, je tak kolosální, že to museli vymudrovat v Kremlu, to jinak možný není.
Benzín je o možná 20 kč na litru levnější než v roce 2014 tak o co jde? Stát přijde nejen o příjem z povolenek, ale i ze strukturálních fondů, dotací na vše možné a ješt bude platit gigapokuty a prohrané arbitráže. Samozřejmě ztratí reputaci jako spolehlivý a rozumný stát a spadne mezi potížisty, což je i ekonomické dno EU. Kdo tohle preboga vymudroval? Soudruh Lavrov?
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

