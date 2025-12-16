Okamura: Zavést nové povolenky je násobně dražší, než jsou hrozící pokuty
Místopředseda ANO Karel Havlíček nechtěl chystaných znění usnesení předem prozrazovat. Podle Okamury má návrh usnesení k migračnímu paktu dvě stránky a velice podrobně pakt odmítá.
Ani podle Havlíčka se Česko nemusí obávat finančních dopadů v případě, že povolenkový systém nezavede. "Máme připravený scénář, abychom naprosto minimalizovali jakýkoliv negativní dopad na ČR. Platí, že považujeme dvojkové emisní povolenky, ale i ty původní jedničkové, za zhoubný nástroj Evropské unie, kvůli kterému se řítíme hlavou proti zdi," uvedl.
Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.
Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu už dříve uvedl, že odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.
