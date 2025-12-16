https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/okamura-zavest-nove-povolenky-je-nasobne-drazsi-nez-jsou-hrozici-pokuty
Okamura: Zavést nové povolenky je násobně dražší, než jsou hrozící pokuty

16.12.2025 09:44 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zavedení systému emisních povolenek pro domácnosti ETS 2 by pro Česko bylo násobně dražší než pokuty hrozící v opačném případě, řekl před dnešním koaličním jednáním a zasedáním vlády předseda SPD Tomio Okamura. Kabinet dnes přijme usnesení, kterým odmítne zavedení ETS 2 v Česku, ale také podobné stanovisko k migračnímu paktu. Lídři koaličních stran před schůzí vlády nechtěli konkretizovat, jak přesně budou usnesení znít.
 
"Jsem rád, že v souladu s tím, co jsme slibovali, implementaci odmítneme," řekl Okamura. Koaliční rada se podle něj už na své poslední schůzce seznámila s kalkulací, podle které by bylo zavedení systému ETS 2 v Česku řádově dražší než soudní procesy a případné pokuty od Evropské komise. "A jsou i případy, kdy vznikl odpor více států EU a už se ani nesoudily," konstatoval.

Místopředseda ANO Karel Havlíček nechtěl chystaných znění usnesení předem prozrazovat. Podle Okamury má návrh usnesení k migračnímu paktu dvě stránky a velice podrobně pakt odmítá.

Ani podle Havlíčka se Česko nemusí obávat finančních dopadů v případě, že povolenkový systém nezavede. "Máme připravený scénář, abychom naprosto minimalizovali jakýkoliv negativní dopad na ČR. Platí, že považujeme dvojkové emisní povolenky, ale i ty původní jedničkové, za zhoubný nástroj Evropské unie, kvůli kterému se řítíme hlavou proti zdi," uvedl.

Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.

Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu už dříve uvedl, že odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
