Europoslankyně Nerudová povede vyjednávání o cenových brzdách povolenek ETS2
Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě.
Nerudová nyní připraví za Evropský parlament vyjednávací pozici. Jejím cílem je, aby ETS2 neznamenal nekontrolované zdražování tepla a dopravy, ale kombinaci silných cenových brzd a cílené podpory zranitelných domácností.
Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.
Nový český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve reagoval, že odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný a že jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.
