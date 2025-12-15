https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/europoslankyne-nerudova-povede-vyjednavani-ep-o-cenovych-brzdach-povolenek-ets2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Europoslankyně Nerudová povede vyjednávání o cenových brzdách povolenek ETS2

15.12.2025 11:58 (ČTK)
Foto | United Nations Photo / Flickr
Evropský parlament dnes pověřil českou europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN) z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS2. Cílem je posílit cenové brzdy tak, aby systém neznamenal cenové šoky pro domácnosti a zároveň dostatečně financoval přechod na úspornější technologie, uvedla Nerudová v tiskovém prohlášení.
 
"Nedopustím, aby na ETS2 doplatili čeští občané. Chci prosadit takové úpravy, které získají širokou podporu Evropského parlamentu a zajistí, že účet za transformaci nebude nespravedlivě ležet na domácnostech," uvedla Nerudová. Změny ETS2 ze strany Evropské komise jsou podle ní první krok, ale nestačí. "Je například potřeba ještě pečlivěji a důrazněji tlumit případné cenové výkyvy. Právě tyto mezery musíme s partnery napříč institucemi odstranit, aby se lidé nestali obětí cenových šoků," dodala česká europoslankyně.

Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě.

Nerudová nyní připraví za Evropský parlament vyjednávací pozici. Jejím cílem je, aby ETS2 neznamenal nekontrolované zdražování tepla a dopravy, ale kombinaci silných cenových brzd a cílené podpory zranitelných domácností.

Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028.

Nový český premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve reagoval, že odklad emisních povolenek ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný a že jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.

Pražská EVVOluce

