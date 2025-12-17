https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/svazy-vlada-musi-byt-k-uprave-ets-2-aktivni-v-eu-nezavedeni-muze-byt-problem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Svazy: Vláda musí být k úpravě ETS 2 aktivní v EU, nezavedení může být problém

17.12.2025 08:50 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Paolo Bona / Shutterstock.com
Aktivity vlády k úpravě nebo zrušení systému emisních povolenek ETS 2 je podle zástupců tuzemského průmyslu nutné vést především na evropské úrovni. Případné nezavedení systému pouze v Česku by pak podle nich mohl vést k problémům pro české firmy. Odmítavý postoj kabinetu k povolenkám ale podporují, protože by podle nich oslaboval konkurenceschopnost českých podniků. Vyplývá to z komentářů průmyslových svazů a analytiků pro ČTK.
 
Vláda včera odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, oznámil po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů premiér Andrej Babiš (ANO). Požádá europoslance, aby získávali spojence k odmítnutí systému. Česko podle něj navrhne konkrétní řešení na summitu Evropské rady 12. února. Specifikovat daná řešení nechtěl.

"Zavedení ETS 2 vychází z platné legislativy a je to určité narovnání prostředí s těmi, kdo už za emise platí. Politickou debatu o odložení náběhu zpoplatnění, případně jiné úpravy, je potřeba vést jedině na evropské úrovni. V tomto lze aktivitu vlády podpořit," řekl generální ředitel Svazu průmyslu Daniel Urban.

Případné nezavedení systému pouze v Česku ale vnímá jako problematické. "Fungujeme na jednotném trhu a vystavujeme se zbytečným problémům," upozornil Urban.

Hospodářská komora odmítavý postoj vlády k systému emisních povolenek ETS 2 uvítala. Systém by podle komory v praxi znamenal přímý tlak na růst cen energií, dopravy i bydlení, zejména pro domácnosti a malé podniky, zároveň by dál oslaboval konkurenceschopnost české ekonomiky.

"Pokud má Česká republika uspět se svými snahami o revizi evropských politik, musí aktivně budovat koalice s dalšími státy v Radě EU i v Evropském parlamentu. U celé řady evropských legislativ stále chybí reálné posouzení dopadů na Českou republiku a bez koordinovaného postupu se negativní důsledky nepodaří zmírnit," zdůraznil prezident komory Zdeněk Zajíček.

Podle Svazu energetiky ČR rozhodnutí vlády alespoň deklaruje, jak bude Česká republika postupovat, což umožní firmám z řad dodavatelů energií i paliv nastavit jejich interní procesy a obchodní podmínky v souladu s pozicí vlády.

"Uvědomujeme si, že jde o politické rozhodnutí. Pro naše členy je nicméně důležité, aby byl včas zajištěn jasný právní rámec pro uzavírání dlouhodobých smluv a nedošlo v budoucnu k poškození zákazníků či k růstu rizik pro ně," uvedl výkonný ředitel svazu Josef Kotrba. Připomněl, že důležitý bude také vývoj systému ETS 2 v Evropě v dalších letech či způsob, jak Evropská komise přistoupí k české pozici.

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala jde o čistě politickou proklamaci. Upozornil, že stát bude potřebovat získat širší podporu v EU či Evropském parlamentu. "Nevíme, jak toto dopadne. Dovolím si ovšem připomenout, že ceny pohonných hmot pro domácnosti i plynu jsou po započtení o růst čistých mezd výrazně levnější než například před 25 lety, než v EU správně zavedli tzv. unboudling. Čekám, že cena pohonných hmot i cena plynu pro domácnosti budou během roku 2026 klesat," dodal Dohnal.

Pražská EVVOluce

