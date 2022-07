Analytici: Rozhodnutí Evropského o jádru a plynu je dobrou zprávou pro českou ekonomiku Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Rozhodnutí Evropského parlamentu, který podpořil dočasné zařazení jádra a plynu mezi takzvané zelené investice, je dobrou zprávou po českou ekonomiku. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Mělo by podle nich ve výsledku mimo jiné zlevnit výstavbu nových jaderných bloků v ČR a tím vytvořit tlak na pokles cen elektrické energie v nadcházejících desetiletích."Pro českou ekonomiku, podobně jako evropskou, to je skvělá zpráva. Protože v tuto mimořádně turbulentní dobu nebudeme dále omezovat energetické zdroje. V době rekordního nedostatku energií, a tedy i vysokých cen, by bylo pro krátký horizont velmi nebezpečné jakýkoliv zdroj energie omezovat," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. "Definitivní souhlas parlamentu znamená příležitost dále rozvíjet jadernou energetiku, což je významné pro ČR a řadu dalších států. Zároveň to dává čas na postupnou přeměnu plynárenství," uvedl analytik ENA Jiří Gavor. Pro plynárenství souhlas znamená, že po roce 2035 mohou výhodnějšího přístupu k financování využívat pouze nové projekty na nízkoemisní plyny, biometan nebo vodík. U jádra podmínky znamenají, že státy spoléhající na jadernou energetiku budou muset mít hlubinná úložiště vyhořelého paliva od roku 2050. Dále zelený status budou mít jen ty nové jaderné bloky, které získají stavební povolení do roku 2045. Jde tedy o náročné podmínky, ale v zásadě splnitelné, doplnil. Schválení jádra a plynu coby zelených investic je úspěch vlády Petra Fialy (ODS), míní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. A přitom má mnohem zásadnější a dlouhodobější dopad než 'cesta do Kyjeva'. Schválení podle něj umožňuje Česku především v dalších více než dvaceti letech zahajovat výstavbu nových jaderných bloků a jaderné infrastruktury, včetně úložiště jaderného odpadu, aniž by taková výstavba byla finančně penalizována. To tedy znamená vyšší ochotu bank a soukromých investorů se na výstavbě podílet, poznamenal. Rozhodnutí přivítal i ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš. Jádro jako bezemisní zdroj je pro směrování k ochraně klimatu a energetické soběstačnosti klíčové, uvedl na twitteru. Budoucnost české energetiky je podle něj v obnovitelných zdrojích a jádru, z hlediska geografických možností, bezpečnosti i ekologie. "Jsem rád, že hlasování tuto jistotu zachovalo," dodal. Rozhodnutí má vliv hlavně na financování projektů nových zdrojů energie, upozornil analytik Natlandu Petr Bartoň. Jsou to podle něj všechno velké a drahé projekty, u kterých cena peněz (financování) dokáže tvořit třetinu až polovinu celkových nákladů. Nyní tyto peníze nebudou s přirážkou za špinavost zdroje, a tak se jejich výstavba zlevní. Platí to i pro stavbu terminálů na vypouštění zkapalněného plynu z tankerů, odkud bude muset ČR získávat čím dál více svého plynu na úkor ruského, podotkl. Navzdory hlasování Evropského parlamentu jádro podle sdružení pro záchranu životního prostředí Calla nepatří mezi udržitelné technologie v taxonomii EU. "Jaderná energetika nepatří mezi technologie, které by měly být zařazeny mezi environmentálně udržitelné, protože nesplňuje kritéria, které k tomu Evropská komise stanovila," uvedl energetický konzultant sdružení Edvard Sequens. Cílem pravidel, která podporuje většina členských zemí včetně Česka, je motivovat investory k podpoře energií nahrazujících například ropu či uhlí. Středečním hlasováním padla poslední překážka pro jejich přijetí. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

