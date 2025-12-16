https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/analytik-zmirneni-zakazu-prodeje-aut-se-spalovacim-motorem-je-kosmeticka-uprava
Analytik: Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacím motorem je kosmetická úprava

16.12.2025 19:08 | ŠTRASBURK (ČTK)
Kolona v Římě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | DnDavis / Shutterstock
Zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem, které oznámila Evropská komise, je jen kosmetická úprava opatření. Základní směřování se nemění a evropský cíl na snižování emisí v automobilovém průmyslu nadále zůstává agresivní. ČTK to dnes večer řekl analytik společnosti EY Consulting Petr Knap.
 
Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým dnes zástupci komise seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

"Považuji to za krok správným směrem, ale primárně za kosmetickou úpravu. Na zásadním směřování se nic nemění a i po revizi půjde o nejagresivnější cíl pro jakýkoliv velký automotive trh. Snížení cíle na 90 procent platí navíc pouze, pokud automobilky vykompenzují 'zelenou' ocelí nebo syntetickým palivy - ani jedno nebude jednoduché," uvedl Knap.

Podle něj se díky opatření objevuje silná motivace pro výrobu malých městských elektromobilů. "Takže se zřejmě bude rychleji rozvíjet trh v kategorii, kde elektromobilita dává největší smysl," uvedl. "A pozitivní je, že se také reflektovala ještě pomalejší konverze na elektromobilitu v oblasti lehkých užitkových vozů a dodávek," dodal Knap.

Unijní exekutiva čelila silnému tlaku ze strany Německa, Itálie a evropského automobilového sektoru, v posledním roce bylo několik jednání s šéfy evropských automobilových společností. Návrh komise musí schválit Evropský parlament i členské státy unie.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
