Analytik: Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacím motorem je kosmetická úprava
"Považuji to za krok správným směrem, ale primárně za kosmetickou úpravu. Na zásadním směřování se nic nemění a i po revizi půjde o nejagresivnější cíl pro jakýkoliv velký automotive trh. Snížení cíle na 90 procent platí navíc pouze, pokud automobilky vykompenzují 'zelenou' ocelí nebo syntetickým palivy - ani jedno nebude jednoduché," uvedl Knap.
Podle něj se díky opatření objevuje silná motivace pro výrobu malých městských elektromobilů. "Takže se zřejmě bude rychleji rozvíjet trh v kategorii, kde elektromobilita dává největší smysl," uvedl. "A pozitivní je, že se také reflektovala ještě pomalejší konverze na elektromobilitu v oblasti lehkých užitkových vozů a dodávek," dodal Knap.
Unijní exekutiva čelila silnému tlaku ze strany Německa, Itálie a evropského automobilového sektoru, v posledním roce bylo několik jednání s šéfy evropských automobilových společností. Návrh komise musí schválit Evropský parlament i členské státy unie.
