Anglie se obává znečištění od řidičů kamionů čekajících na hranici do EU

Foto | Marcin Jozwiak / Marcin Jozwiak / unsplash.com Britská vláda slíbila, že v případě pesimistického scénáře rozmístí pro řidiče kamionů mobilní toalety. Nicméně podle odborové organizace Unite to nebude stačit.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V případě, že se Británie nedohodne s Evropskou unie na budoucích obchodních vztazích, hrozí, že okolí dálnic v anglickém hrabství Kent neúnosně znečistí řidiči kamionů čekajících v dlouhých zácpách na odbavení při cestě z ostrovů do EU. Podle britského listu The Guardian na to upozorňují místní politici i odborový svaz řidičů kamionů.

Člen britského kabinetu Michael Gove před časem uvedl, že v případě přísnějších hraničních kontrol a zavedení cel by kamiony mohly čekat až dva dny. "Je možné, že to bude nechutné," řekl Phil Silkstone z odborové organizace Unite. Už nyní obyvatele Kentu trápí to, že řidiči kamionů kolem hlavních silničních tahů a odpočívadel vyhazují láhve s močí a sáčky s exkrementy.

Britská vláda slíbila, že v případě pesimistického scénáře, jak ho nastínil Gove, rozmístí pro řidiče kamionů mobilní toalety. Nicméně podle odborové organizace Unite to nebude stačit.

"Pokud vše, co vláda udělá, je to, že dodá nějaké mobilní toalety, pak řidiči pravděpodobně budou hledat jiná řešení - využívání křoví," varuje Silkstone. Podle něj bude největší problém na čtyřech odpočívadlech, která se nyní staví v hrabství Kent v souvislosti s očekávaným nárůstem počtu kamionů čekajících před přístavy. Nyní je podle Silkstonea nejvyšší čas vystavět na nich pořádné toalety a umývárny i s ohledem na pandemii covidu-19. "Nebylo by vůbec hezké, kdyby tisíce řidičů chodily do křoví kolem odpočívadel," podotknul. Podle něj nejde jen o dobro šoférů, ale i obyvatel hrabství Kent, kterému se říká "zahrada Anglie".

"Dělám si starosti kvůli tomu, že z Kentu se místo zahrady Anglie stává toaleta Anglie," okomentoval současnou situaci Mike Sole, člen městského zastupitelstva v Canterbury za liberální demokraty. "A připravujeme se na to, že to bude mnohem horší," dodal.

Británie opustila EU 31. ledna a do konce letošního roku je v takzvaném přechodném období, kdy se vzájemné obchodní vztahy dál řídí stejnými pravidly jako za britského členství v unii. Nejpozději do 31. prosince musí uzavřít dohodu o budoucích vztazích včetně obchodní dohody, jinak se začne v lednu přes Lamanšský průliv obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO), tedy se všemi cly a komplikacemi, které to přináší.

reklama