Šest zemí včetně ČR vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035
5.12.2025 19:55 (ČTK)
Odcházející český ministr dopravy Martin Kupka ve čtvrtek uvedl, že Česko na jednání v Bruselu opět prosazovalo zrušení zákazu spalovacích motorů. Dodal, že k českému návrhu se připojila také Itálie, Polsko, Slovensko a Bulharsko.
Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 prosazuje též německá vláda. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s "vysoce efektivními spalovacími motory" či auta s hybridním pohonem.
