Šest zemí včetně ČR vyzývá EU k zachování hybridních aut po roce 2035

5.12.2025 19:55 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi paliva s nulovými emisemi. Informovala o tom agentura ANSA s odvoláním na dopis, který podle ní podepsal mimo jiné český premiér v demisi Petr Fiala.
 
"EU se musí jednou provždy zbavit ideologického dogmatismu, který srazil na kolena celá výrobní odvětví, aniž by přinesl hmatatelný přínos v oblasti globálních emisí. Je nezbytné plně uplatňovat princip technologické neutrality," cituje ANSA z dopisu, ke kterému získala přístup. Výzva přichází v době, kdy Evropská komise dokončuje přezkum plánu na ukončení prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035.

Odcházející český ministr dopravy Martin Kupka ve čtvrtek uvedl, že Česko na jednání v Bruselu opět prosazovalo zrušení zákazu spalovacích motorů. Dodal, že k českému návrhu se připojila také Itálie, Polsko, Slovensko a Bulharsko.

Zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035 prosazuje též německá vláda. Kancléř Friedrich Merz kvůli tomu poslal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové dopis, v němž mimo jiné požadoval, aby bylo možné po roce 2035 prodávat i automobily s "vysoce efektivními spalovacími motory" či auta s hybridním pohonem.

