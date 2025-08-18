https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ap-albansti-dobrovolnici-se-snazi-zachranit-zvirata-popalena-pri-lesnim-pozaru
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

AP: Albánští dobrovolníci se snaží zachránit zvířata popálená při lesním požáru

18.8.2025 17:01 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Když minulý týden v Albánii zuřily lesní požáry, lidé byli nuceni prchat o život a na záchranu dobytka jim nezbyl čas. Nyní, když plameny začínají ustupovat, někteří dobrovolníci obracejí svou pozornost k péči o popálená zvířata, píše agentura AP.
 
Švýcarka Maria Cristina Medinaová, která vede útulek pro zvířata Tierhilfe poblíž hlavního města Tirany, sleduje, jak veterinář podává antibiotika a nanáší hojivou mast na koně, který utrpěl popáleniny v Delvině - jednom z nejpostiženějších měst na jihu země.

"Delvina má dobrou šanci na přežití, protože její plíce zůstaly nepoškozeny, a bojuje o život," říká Medinaová. Zraněný kůň, který nese stejné jméno jako město, začal po ošetření jíst a pít.

V péči je tu také osel s popáleninami.

Medinaová říká, že má neustále telefonáty doprovázené fotografiemi popálených zvířat, z nichž mnohá však musela být kvůli vážným zraněním nakonec utracena.

"Viděla jsem snímky spálených zvířat, plakala jsem, a dokonce jsem se pozvracela, ale pak jsem se vzpamatovala a pokračovala, protože mě potřebují," říká Medinaová.

Později se se svým týmem vydala do vesnice Skënderbegas, vzdálené asi dvě hodiny cesty od Tirany na jihovýchodě země, aby prověřila, zda se tam nenacházejí další popálená zvířata.

Ve vesnici shořelo více než 30 domů a stodol a stopy zkázy jsou všudypřítomné. Mezi troskami leží kostry koz, krav a oslů.

"Plameny dorazily tak rychle. Snažili jsme se rychle dostat děti do bezpečí, ale už jsem nestihla krávu pustit ze řetězu," řekla Manjola Dociová. Kráva, březí jeden měsíc, utrpěla popáleniny na velké části těla.

Jeden soused přišel o všech svých 12 koz, další o tři krávy, což je obrovská ztráta v tomto venkovském regionu, kde jsou zvířata často hlavním zdrojem potravy i dopravním prostředkem pro místní obyvatele.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kozy na Krétě Foto: Rev Stan Flickr Reuters: Ve španělském Katalánsku pomáhají v boji proti požárům hladové kozy Cigarety Foto: toxicbutts Wikimedia Commons Italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret a odpadků z auta Pláž La Caleta Foto: Santiago Arias Flickr Španělské pláže zaplavují tisíce tun agresivních invazních řas

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 10

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 12

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 4

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 74

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 51

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist