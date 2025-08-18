AP: Albánští dobrovolníci se snaží zachránit zvířata popálená při lesním požáru
"Delvina má dobrou šanci na přežití, protože její plíce zůstaly nepoškozeny, a bojuje o život," říká Medinaová. Zraněný kůň, který nese stejné jméno jako město, začal po ošetření jíst a pít.
V péči je tu také osel s popáleninami.
Medinaová říká, že má neustále telefonáty doprovázené fotografiemi popálených zvířat, z nichž mnohá však musela být kvůli vážným zraněním nakonec utracena.
"Viděla jsem snímky spálených zvířat, plakala jsem, a dokonce jsem se pozvracela, ale pak jsem se vzpamatovala a pokračovala, protože mě potřebují," říká Medinaová.
Později se se svým týmem vydala do vesnice Skënderbegas, vzdálené asi dvě hodiny cesty od Tirany na jihovýchodě země, aby prověřila, zda se tam nenacházejí další popálená zvířata.
Ve vesnici shořelo více než 30 domů a stodol a stopy zkázy jsou všudypřítomné. Mezi troskami leží kostry koz, krav a oslů.
"Plameny dorazily tak rychle. Snažili jsme se rychle dostat děti do bezpečí, ale už jsem nestihla krávu pustit ze řetězu," řekla Manjola Dociová. Kráva, březí jeden měsíc, utrpěla popáleniny na velké části těla.
Jeden soused přišel o všech svých 12 koz, další o tři krávy, což je obrovská ztráta v tomto venkovském regionu, kde jsou zvířata často hlavním zdrojem potravy i dopravním prostředkem pro místní obyvatele.
