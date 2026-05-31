AP: Nechtění laboratorní potkani mají nové domovy díky argentinské organizaci

31.5.2026 18:30 (ČTK)
Ilustrační foto
Skupina lidí sledovala, jak tři potkani-albíni vyskočili z malých košíků do velké klece, zatímco ostatní hlodavci se schovávali v provizorních tunelech nebo hledali jablečné pyré, které jim ošetřovatel podával skrz mříže v kryté hale v Buenos Aires, píše agentura AP. V argentinském hlavním městě se jako každý rok konala Ratapalooza; pravidelná akce, která podporuje adopci hlodavců ze zvířecích chovů nebo používaných pro výzkum ve vědeckých laboratořích. Jde o potkany, kteří už nejsou k užitku, nevyhovují pro dané účely, anebo jsou jednoduše navíc.
 
Akce, jako je Ratapalooza, organizuje skupina Team Ratas, aby přilákala potenciální zájemce o adopci potkanů. V Argentině je chov potkanů, krys nebo myší jako domácích mazlíčků legální, pokud nejde o volně žijící zvířata. V případě laboratorních hlodavců jde o myši nebo potkany, navzdory zažitému slovnímu spojení "laboratorní krysa".

Celá akce vypadá jako jarmark, kde nechybí stánky s klíčenkami, hrnky, samolepkami a sponkami do vlasů ve tvaru potkanů a myší. Vybrané peníze jdou na veterinární péči a krmení hlodavců, o které se členové skupiny Team Ratas starají doma, než je nabídnou k adopci. Ratas španělsky znamená potkan nebo krysa.

María Gabriela Aponteová chovala u jednoho ze stánků Camamberta, jednoho ze tří potkanů, které adoptovala. Přitom zákazníkům prodávala veganské jídlo, odznaky a samolepky ve tvaru myší.

Všichni potkani podle jejích slov byli odchováni v laboratořích v takzvaném viváriu, kde jsou laboratorní zvířata chována za přísně kontrolovaných podmínek. "Lidi doopravdy nevědí, anebo mají velmi specifickou představu o tom, co je domácí mazlíček," řekla Aponteová agentuře AP. "Potkani jsou hrozně chytří a milí."

Dominique Verdierová z organizace Team Ratas říká, že zájemci o adopci hlodavců musí mít přístup k veterináři specializujícímu se na exotická zvířata, prostornou klec s množstvím doplňků, které poskytnou zábavu, a musí věnovat alespoň hodinu denně svým adoptovaným mazlíčkům.

Team Ratas je nejaktivnější skupina v Argentině a Latinské Americe pokud jde o umisťování laboratorních potkanů a myší, které by bez adopce pěstounské rodiny byly utraceny. Iniciativa začala v roce 2016, kdy si Verdierová adoptovala dva potkany poté, co jí kamarádka řekla, že univerzita, která je používala pro výzkum, je už nepotřebuje.

Verdierová založila záchrannou síť pro hlodavce s 90 pěstounskými domovy v Buenos Aires a okolních městech, která poskytuje útočiště stovkám zvířat z jedenácti zvířecích zařízení a laboratoří. Za posledních deset let zachránila více než 8000 zvířat a našla domov pro přibližně 3000 z nich. Její organizace Team Ratas má na Instagramu více než 60.000 sledujících.

Blízkost potkanů a myší - a hlodavců obecně - může vyvolávat obavy uprostřed probíhajícího smrtelného ohniska hantaviru na nešťastné atlantické výletní lodi MV Hondius poté, co loď na začátku tohoto měsíce kotvila v Argentině. Hantavirus se obvykle šíří vdechnutím výkalů kontaminovaných divokých hlodavců, kteří žijí v Patagonii v jižní Argentině.

Verdierová, která se ve svém domě stará o 37 hlodavců, zdůrazňuje, že laboratorní krysy jsou naprosto zdravé. "Nepřenášejí žádné nemoci, protože nepřišly do styku s ulicí a nejsou nakažené viry ani bakteriemi," řekla.

Laboratoře, které už léta zásobují Team Ratas, dodávají pouze zvířata, která nebyla infikována žádnými viry ani bakteriemi. "Některé laboratoře dávají přednost eutanazii zvířat, zatímco jiné mi říkají: 'Odvezte si je, nechceme je utratit'," dodala Verdierová.

Veterinářka Silvina Diazová z Univerzity v Buenos Aires studuje nervový systém potkanů a myší v experimentální laboratoři. A je zastánkyní toho, aby hlodavci našli nový domov, jakmile skončí jejich laboratorní kariéra.

"Je skvělé, že dělají tuto práci a umisťují zvířata do rodin, které jim mohou poskytnout dobrý život," řekla Diazová, která působí jako spojka mezi veterinárními techniky a skupinou Team Ratas.

Verdierová, která trvá na tom, že bude těmto malým chlupatým tvorům nadále hledat nové domovy, říká, že je zvyklá na kritiku, které se jí dostává na sociálních sítích. "Když lidé uvidí útulek pro psy, možná ho obdivují, ale když zmíním Ratapaloozu, řeknou: 'To, co děláš, je hloupé'," uvedla. "A já jim odpovídám, že to dělám už deset let a tenhle projekt se stále rozrůstá."

