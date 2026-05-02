Nový veterinární program by se pro studenty ČZU mohl otevřít příští rok v září

2.5.2026 10:10 (ČTK)
Nový magisterský program Veterinární lékařství by se mohl pro studenty České zemědělské univerzity (ČZU) otevřít v září příštího roku, program dosud čeká na získání akreditace, uvedl garant připravovaného oboru David Modrý. Bude se jednat o dosud druhý magisterský veterinární obor v ČR, podle univerzity by měl přispět k rozvoji celé veterinární oblasti v ČR. Některé regiony v ČR se potýkají s nedostatkem veterinárních lékařů, zejména u hospodářských zvířat.
 
Na veterinární lékařství se v Česku dosud zaměřuje hlavně Veterinární univerzita v Brně. Na ČZU lze nyní studovat bakalářský program Veterinární asistent a magisterský program Veterinární asistent specialista. Nový obor byl podle Modrého vytvářený s cílem odlišit studijní plán od existujících programů na brněnské univerzitě.

"Unikátnost nového programu spatřuji spíše ve formách výuky a v akcentování přípravy studentů v reálné praxi. Na rozdíl od tradičních veterinárních škol si nově otevírané veterinární programy mohou dovolit luxus vybočení z kolejí zajetých v minulém století," uvedl Modrý.

Na studijním plánu se podílelo přes 30 odborníků z brněnské veterinární univerzity i ze zahraničních veterinárních škol v Evropě a v USA, řekl.

V prvních letech předpokládá univerzita přijetí zhruba 50 studentů. O veterinární obor očekává Modrý velký zájem, a to i z důvodu poptávky po veterinárních lékařích. "V celé západní Evropě je pociťován nedostatek veterinárních lékařů věnujících se problematice zdraví zvířat na farmách. Kvalitně připravení studenti jsou ale velmi žádaní i ve velmi dynamické a rychle se rozvíjející privátní praxi malých zvířat. Nedostatek veterinárních lékařů je citelný zejména v západních částech ČR," uvedl Modrý.

Nedostatek veterinárních lékařů v okrajových částech Česka potvrdila na dotaz ČTK i prezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Petra Šinová. V sektoru péče o společenská zvířata podle ní ubývají lékaři ochotní vykonávat pohotovostní služby a ubývá i lékařů specializující se na hospodářská zvířata.

"Obor péče o hospodářská zvířata je neoblíbený nejen díky tomu, že se jedná o fyzicky a časově náročnou práci. Dalším aspektem je také nižší finanční ohodnocení dané situací v zemědělství. U pohotovostních služeb často narážíme na nižší časovou flexibilitu veterinárních lékařek spojenou s mateřskými povinnostmi. Takže na obojím se z velké části podepisuje značná feminizace profese," uvedla Šinová.

Ambicí ČZU je podle Modrého kvalitně připravit studenty pro celé spektrum veterinárních pozic. "Věříme, že náročným výběrem, kvalitní přípravou a dostatečným kontaktem s praxí studenty budeme motivovat také pro práci v nesmírně zajímavé, ale poněkud méně preferované oblasti veterinární péče o farmová zvířata," dodal Modrý.

V Česku jsou podle Šinové i regiony, kde je veterinárních lékařů dostatek ve všech oblastech veterinární medicíny. Komora aktuálně v ČR eviduje 4155 aktivních veterinárních lékařů a jejich počty se každoročně zvyšují. K akreditaci nového programu vydala komora souhlasné stanovisko.

