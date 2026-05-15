Inspekce rozhodla o zabavení 27 ptáků odvezených vloni z chovu v Kletečné
Ze zvěřince v Kletečné bylo loni odebráno 108 zvířat, byly to hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mýval či nosál. Uvedlo to tehdy město Humpolec. Zvířata byla umístěna do předběžné náhradní péče. Ve zvěřinci zůstalo dvacet šelem - 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Chovatelé Ladislav Váňa a jeho partnerka Jana Svatošová čelí obžalobě z chovu zvířat v nevhodných podmínkách, Váňa je obžalovaný i z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Hlavní líčení u Okresního soudu v Pelhřimově bude pokračovat 17. června.
Výše zmíněné ptáky už zabavil stát, protože u nich nebyl prokázaný jejich zákonný původ, což je podle ČIŽP základní povinnost každého chovatele druhů podléhajících CITES. "Pokud chovatel není schopen doložit, odkud zvíře pochází, nelze vyloučit, že bylo získáno nelegálně, a zákon v takových případech jasně stanoví, že musí být zabaveno," uvedla ředitelka odboru ochrany přírody, lesa a CITES Veronika Oušková.
Úmluva CITES díky důsledné kontrole původu živočichů pomáhá omezovat nelegální obchod. Umožňuje chránit ohrožené druhy, nejen exotické, uvedla inspekce.
