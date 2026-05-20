Chov více než 300 koz sužuje obec na Brněnsku, starosta se marně domáhá řešení

20.5.2026 19:24 (ČTK)
Ilustrační foto
Chov více než 300 koz, kozlů a kůzlat v nevyhovujících podmínkách už řadu let sužuje obyvatele Unkovic na Brněnsku. Chovatel podle starosty Zdeňka Pospíšila (Společně za Unkovice) léta nerespektuje nařízení státních institucí, které se však řešení podle něj spíše vyhýbají. Nyní je odhodlaný dotáhnout případ do konce, aby sousedy přestal obtěžovat jak zápach, tak prakticky neustálý hluk, řekl ČTK.
 
Chovatelem je starší člověk, podle starosty by ho šlo označit za podivína, který si do chovu nenechá mluvit. Z dokumentů vyplývá, že se Pospíšil snažil řešit situaci poprvé v roce 2015, kdy měl muž na svém pozemku 40 koz. Stádo však trvale narůstá, protože podle Pospíšila chovatel kozy neprodává. Jsou natěsnané na pozemku, kde už dávno neroste žádná tráva, je tam jen vyschlá hlína. "Když se ptáme, co dělá s mlékem, které nadojí, říká, že ho vypijou kočky. Když se ptáme, co dělá, když koza uhyne, řekne, že to sní kočky. Uhynulá zvířata zakopává různě na pozemku, na louce, spaluje je," řekl Pospíšil a doložil svá tvrzení snímky popela a kosterních zbytků.

Dalším problémem jsou časté úniky koz mimo chovatelův pozemek. Zvířata přirozeně láká zelená potrava, okusují trávu, mladé plodiny na polích či stromky. A způsobují tak škody majitelům těchto pozemků.

Loni Pospíšil podal podnět České plemenářské inspekci, která chovateli nařídila hospodářství zaregistrovat, objednat ušní známky a zvířata označit, vyplývá z dokumentu, který starosta poskytl ČTK. Letos se obrátil na inspekci znovu, ta už však nyní informace odmítla poskytnout. "Je zjevné, že chovatel nesplnil to, co mu inspekce uložila. A nic se neděje," řekl Pospíšil.

Několikrát už také podal podnět na Státní veterinární správu (SVS), poprvé v roce 2015. Od začátku veterináři konstatují různá porušení zákonů, avšak situace se dosud nevyřešila, stádo se naopak stále zvětšuje. "Krajská veterinární správa kontrolovala chov naposledy loni. Zjistila porušení několika právních předpisů, a to veterinárního zákona tím, že chovatel neposkytl veterinární péči dvěma kozám a nezajistil řádnou asanaci kadáverů. Dále chovatel porušil plemenářský zákon, což řeší Česká plemenářská inspekce," řekl ČTK mluvčí SVS Petr Majer. Porušen byl také zákon na ochranu zvířat proti týrání kvůli nevhodným podmínkám a nezajištění úpravy paznehtů.

Veterináři udělili chovateli pokutu 20 000 korun, on proti ní podal odpor a nyní s ním veterináři vedou správní řízení. Zároveň veterináři zaslali obci s rozšířenou působností (Židlochovice) odborné vyjádření s návrhem na nápravné opatření, které by spočívalo ve snížení počtu chovaných kusů na 50. "Podnět a návrh byly podány nedávno, zpětnou vazbu zatím nemáme," řekl Majer. Pospíšil řekl, že o tom zatím neslyšel.

Proto aktuálně napsal také na ministerstvo zemědělství, které je nadřízeným orgánem obou institucí, a kvůli hluku také hygienikům. "Jednou za čas se na mě vždy někdo z obyvatel obrátí, jinak rezignovali. Ale už to chci konečně vyřešit," řekl Pospíšil.

JP

Jaroslav Pokorný

21.5.2026 12:53
A v takovém případě je celá demokracie v háji. Úřady si problém přehazují jako horký brambor a žádný úředník se neodváží rozhodnout, protože by se mu to rychle vrátilo jako bumerang s obviněním ze zneužití pravomocí.

A jak to úřady zajistí? Pošlou tam myslivce, aby nadbytečné kozy postříleli? Nebo nakluše pár maníků, s podivínem se poperou, kozy pochytají a odvezou? A co s nimi pak udělají?
Dovede si vůbec někdo představit praktický způsob jak rozhodnutí provést??

A to kozy jsou ještě dobré. Což takový násilník, který se už léta opilý potuluje městem a napadá lidi?
A nebo nezletilí žáčci-darebáčci? Podělím se o jednu vzpomínku z dob dávno minulých. Když můj synovec chodil do 2. třídy, začal ho napadat kluk ze třídy 4. Malý Martin se doma svěřil rodičům a švagr, který nebyl žádný intelektuál co by se synkem chodil plakávat k psychlogovi, ale poctivý zedník, si na malého násilníka počkal před školou, vzal ho pod krkem a řekl mu, že jestli ještě jednou na Martina šáhne, že mu zpřeráží hnáty. A bylo po šikaně.
A když si naše dcerka stěžovala, že ji starší holky šikanují, tak manželka poslala o 4 roky staršího syna, aby to s holkama vyřídil. Petr jim na pískovišti rozkopal bábovičky s tím, že jestli ségru nenechají na pokoji, že je zmlátí. A také bylo hned po šikaně.
Zbyněk Šeděnka

21.5.2026 17:20
A prý jsme právní stát.
