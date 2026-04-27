Majetkový úřad převzal loni do péče 356 zvířat, asi 300 z nich má nové majitele

27.4.2026 20:09 (ČTK)
Ilustrační foto
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal loni do své péče 356 zvířat, pro téměř 300 z nich našel nové majitele. Ve většině případů byly zvířata odebrána původním majitelům kvůli týrání, převažovali psi. Úřad to uvedl na svém webu. Majetkový úřad při zajišťování péče o zvířata a hledání jejich nových domovů dlouhodobě spolupracuje se záchrannými stanicemi a útulky.
 
"V roce 2025 se podařilo umístit celkem 296 zvířat. Naprostá většina (291) byla ze strany ÚZSVM bezúplatně převedena novým majitelům. Dalších pět zvířat bylo prodáno, přičemž výnos z jejich prodeje dosáhl 97 000 korun," sdělil úřad.

Mezi převzatými zvířaty převažovali psi včetně štěňat, jejichž počet činil 244. Dále ÚZSVM převzal 76 koček a v menším počtu také hospodářská a drobná zvířata, například prasata, kachny, andulky, koně a skot.

Ve správním řízení z důvodu týrání bylo původním majitelům odebráno 254 zvířat. "V rámci trestního řízení propadlo státu 96 zvířat a dalších šest přešlo do vlastnictví státu v důsledku odúmrti," doplnil ÚZSVM.

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami připadlo například loni na jaře 48 psů, kteří byli odebráni původnímu majiteli kvůli týrání. Zhruba za 4,5 měsíce byli už všichni u nových majitelů. Opavskému pracovišti se povedlo ve spolupráci s Útulkem Slezské Pavlovice najít nový domov pro kavkazského pasteveckého psa jménem Izabella (Bella). Předchozí majitel fence podle informací na webu úřadu omezoval výživu a napájení, nevenčil ji a ani nepouštěl na zahradu a dále jí bezdůvodně způsoboval stres.

Aktuálně ÚZSVM hledá nové majitele například pro psa Míšu umístěného v útulku v Hodoníně, fenku Viky umístěnou v útulku v Jimlíně. V Přerově na své nové majitele čekají pes Kurt a fenka Sheila, v útulku v Chrastavě pak 15 koček. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách www.nabidkamajetku.gov.cz.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vedle správy majetku zastupuje Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z odúmrtí po zemřelých bez dědiců.

