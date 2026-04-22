Stát zlepší dozor nad týráním zvířat, chce změny ve fungování veterinární správy
Ministerstvo také plánuje snížit nadbytečný počet vedoucích a administrativních pozic, a naopak posílit dozor přímo v terénu. Cílem je podle Šebestyána vytvořit efektivnější systém, který umožní více kontrol a lepší ochranu zvířat.
Ministerstvo zároveň vyčlenilo z vlastních úspor 20 milionů korun na aktuální zvýšení platů zaměstnanců SVS, což by mělo pomoci stabilizovat situaci u odborného personálu. Peníze by měla veterinární správa obdržet v nejbližších týdnech. Veterinární správa řeší nedostatek pracovníků dlouhodobě. Zatímco po vstupu Česka do EU v roce 2004 měla 1750 zaměstnanců, k loňskému lednu jich bylo 1250.
Podle ministerstva se nedaří udržet odborníky ani přilákat nové kvůli nedostatečnému ohodnocení. Přidání peněz na platy a reorganizace spočívající v úsporách na administrativních pozicích a centralizací podpůrných činností by ale měla platové podmínky inspektorů zlepšit, uvedl úřad.
Změny zavedené u Státní veterinární správy jsou podle ministerstva součástí optimalizace celého systému dozorových organizací, která má vést ke zvýšení efektivity a posílení kontrolní činnosti v terénu. Základním principem změny je zavedení modelu jedna dozorová organizace na jednu oblast. Rostlinnou výrobu by měl nadále kontrolovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oblast potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce a oblast živočišné výroby Státní veterinární správa.
"S ní by se měla sloučit i Česká plemenářská inspekce. Celý systém tím zjednodušíme, odstraníme duplicity a současně posílíme kapacity. Efektivněji dokážeme využít také laboratorní kapacity. Zásadní je, že nedojde k žádnému oslabení dozorové činnosti, naopak ji co do kvality i personálních kapacit posílíme," dodal Šebestyán.
Změny v systému dozorových organizací plánuje ministerstvo zavádět v průběhu letošního roku tak, aby byly plně účinné od 1. ledna příštího roku.
reklama