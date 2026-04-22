Stát zlepší dozor nad týráním zvířat, chce změny ve fungování veterinární správy

22.4.2026 00:44 (ČTK)
Ministerstvo zemědělství chystá změny ve fungování Státní veterinární správy (SVS) i dalších dozorových organizací. Cílem je efektivnější boj proti týrání zvířat a posílení kontrolní činnosti. Úřad chce například změnit současné uspořádání veterinární správy do 14 krajských pracovišť nebo stabilizovat personální situaci prostřednictvím navýšení peněz na platy o 20 milionů korun. Změny by měly být účinné od 1. ledna příštího roku.
 
"Základem je posílení výkonu kontrol a veterinární péče, proto připravujeme změny organizační struktury Státní veterinární správy tak, aby byla efektivnější. Plánujeme změnit současné uspořádání 14 krajských pracovišť na menší počet oblastních ředitelství. Podobně již řadu let velmi dobře funguje například Státní zemědělská a potravinářská inspekce," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Ministerstvo také plánuje snížit nadbytečný počet vedoucích a administrativních pozic, a naopak posílit dozor přímo v terénu. Cílem je podle Šebestyána vytvořit efektivnější systém, který umožní více kontrol a lepší ochranu zvířat.

Ministerstvo zároveň vyčlenilo z vlastních úspor 20 milionů korun na aktuální zvýšení platů zaměstnanců SVS, což by mělo pomoci stabilizovat situaci u odborného personálu. Peníze by měla veterinární správa obdržet v nejbližších týdnech. Veterinární správa řeší nedostatek pracovníků dlouhodobě. Zatímco po vstupu Česka do EU v roce 2004 měla 1750 zaměstnanců, k loňskému lednu jich bylo 1250.

Podle ministerstva se nedaří udržet odborníky ani přilákat nové kvůli nedostatečnému ohodnocení. Přidání peněz na platy a reorganizace spočívající v úsporách na administrativních pozicích a centralizací podpůrných činností by ale měla platové podmínky inspektorů zlepšit, uvedl úřad.

Změny zavedené u Státní veterinární správy jsou podle ministerstva součástí optimalizace celého systému dozorových organizací, která má vést ke zvýšení efektivity a posílení kontrolní činnosti v terénu. Základním principem změny je zavedení modelu jedna dozorová organizace na jednu oblast. Rostlinnou výrobu by měl nadále kontrolovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oblast potravin Státní zemědělská a potravinářská inspekce a oblast živočišné výroby Státní veterinární správa.

"S ní by se měla sloučit i Česká plemenářská inspekce. Celý systém tím zjednodušíme, odstraníme duplicity a současně posílíme kapacity. Efektivněji dokážeme využít také laboratorní kapacity. Zásadní je, že nedojde k žádnému oslabení dozorové činnosti, naopak ji co do kvality i personálních kapacit posílíme," dodal Šebestyán.

Změny v systému dozorových organizací plánuje ministerstvo zavádět v průběhu letošního roku tak, aby byly plně účinné od 1. ledna příštího roku.

Pražská EVVOluce

