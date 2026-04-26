Aplikace EPU, která nabízí trasy hlavně v předhůří Šumavy, využívá 28 000 lidí
Dodal, že vzniká 20 nových tras na Šumavě a jejím okolí. Konkrétně se jedná o oblast za hranicí národního parku, často i chráněné krajinné oblasti a zejména v předhůří mimo chráněná území. "Návštěvníci se tak mohou vydat například po trasách Včelí stezkou, Za přírodními klenoty v okolí Strašína, Sudslavickým okruhem k nejmohutnější jihočeské lípě, Na Sedlo za výhledy, Krajinou kolem Dobrše nebo Na rozhlednu a k vodnímu mlýnu Hoslovice. Každá z těchto tras nabízí zajímavá místa, působivé výhledy i klidná přírodní zákoutí a ukazuje, že i šumavské předhůří má návštěvníkům rozhodně co nabídnout," řekl.
Cílem projektu je mimo jiné přilákat více zahraničních turistů do České republiky. "Vyšší Brod a okolí má obrovský potenciál právě v tom, že vedle velmi navštěvovaného Lipenska nabízí i řadu klidnějších a méně známých míst. Díky své rozloze a rozmanité krajině dává prostor lidem objevovat přírodu jinak a to mimo hlavní turistické proudy. Právě v tom vidíme velký smysl podobných projektů a určitě uvažujeme o možné spolupráci, která by pomohla tato místa citlivě zpřístupnit veřejnosti," uvedl vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu městského úřadu Vyšší Brod Michal Rolčík.
Aplikace EPU vznikala ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, správami všech národních parků a organizací CzechTourism. Je zdarma ke stažení na Google Play a App Store. "Ukazuje se, že podobné nástroje mohou pomoci lépe rozložit návštěvnost a nabídnout lidem alternativy k přetíženým místům. EPU vnímáme jako smysluplný doplněk moderního turismu," řekl první místostarosta místostarosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Šuma (ANO).
