Lepší vodu v lipenské přehradě by podle vědce zajistila změna odpadního systému
Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Na konci loňského roku se na hladině vytvořil zeleně zbarvený led. Podle vědců byl příčinou nadbytek fosforu ve vodě a změny ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu. Na zhoršené kvalitě vody se podílí i dlouhodobé sucho. "Lipenská nádrž je navíc specifická tím, že není příliš hluboká," uvedl Hejzlar. Parametry přehrady tak představují pro množení sinic a řas ideální prostředí.
Jihočeský kraj minulý týden představil studii, podle níž špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Ze studie vyplývá, že přirozenými procesy se do nádrže dostávají dvě třetiny fosforu. Zbylou třetinu způsobují různé lidské činnosti. Kromě odpadních vod jde například o zemědělství nebo rybářství.
Pokud by se k 70 procentům množství v přírodním odtoku fosforu z povodí těch 30 procent fosforu od lidí nepřidávalo, v lipenské nádrži by se vodní květy sinic nebo řas hromadně nevyskytovaly. A hodnocení ekologického potenciálu nádrže by bylo dobré, uvedl Hejzlar.
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