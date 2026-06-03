https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lepsi-vodu-v-lipenske-prehrade-by-podle-vedce-zajistila-zmena-odpadniho-systemu
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Lepší vodu v lipenské přehradě by podle vědce zajistila změna odpadního systému

3.6.2026 00:33 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Vyšší kvalitu vody v jihočeské lipenské nádrži podle vědců zajistí pouze změna odpadního systému v dané lokalitě. Do přehrady ústí řada odpadních trubek nebo se do ní dostává odpad z nekvalitních čistíren odpadních vod. Proto se v Lipně vyskytuje ve velké míře fosfor, jenž způsobuje přemnožení sinic. Změnu by zajistila velká centrální čistírna odpadních vod nebo svedení splašků mimo přehradu. ČTK to řekl Josef Hejzlar z českobudějovického Biologického centra Akademie věd.
 
"Velká, kvalitní čistírna odpadních vod s potřebnými parametry by byla ideálním řešením. Další variantou je odvést odpadní vody úplně mimo povodí, aby se nedostávaly do nádrže," uvedl.

Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Na konci loňského roku se na hladině vytvořil zeleně zbarvený led. Podle vědců byl příčinou nadbytek fosforu ve vodě a změny ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu. Na zhoršené kvalitě vody se podílí i dlouhodobé sucho. "Lipenská nádrž je navíc specifická tím, že není příliš hluboká," uvedl Hejzlar. Parametry přehrady tak představují pro množení sinic a řas ideální prostředí.

Jihočeský kraj minulý týden představil studii, podle níž špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Ze studie vyplývá, že přirozenými procesy se do nádrže dostávají dvě třetiny fosforu. Zbylou třetinu způsobují různé lidské činnosti. Kromě odpadních vod jde například o zemědělství nebo rybářství.

Pokud by se k 70 procentům množství v přírodním odtoku fosforu z povodí těch 30 procent fosforu od lidí nepřidávalo, v lipenské nádrži by se vodní květy sinic nebo řas hromadně nevyskytovaly. A hodnocení ekologického potenciálu nádrže by bylo dobré, uvedl Hejzlar.

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