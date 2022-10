Apple splní směrnici EU o jednotné nabíječce, řekl marketingový ředitel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Americká společnost Apple bude muset splnit směrnici Evropské unie a u svých telefonů iPhone přejde na nabíječku typu USB-C. Uvedl to marketingový ředitel Greg Joswiak. Firma podle něj bude postupovat stejně jako v případě jiných zákonů. Odmítl však upřesnit, kdy by iPhony mohly dostat novou nabíječku, která nahradí současný typ Lightning.

Apple podle informací agentury Bloomberg plánuje přejít na nový typ v příštím roce. V EU začne směrnice platit od roku 2024, Apple už přešel na konektor USB-C u počítače Mac, mnoha iPadů a příslušenství.

Joswiak upozornil, že Apple a EU se v otázce nabíječek přou už deset let. Připomněl, jak evropské úřady kdysi chtěly, aby Apple přijal typ Micro-USB. Dodal, že pokud by se tento přechod uskutečnil, nebyl by vynalezen současný konektor Lightning, ani nyní rozšířený USB-C.

Joswiak, který vystoupil na konferenci listu The Wall Street Journal (WSJ) v Kalifornii, odmítl myšlenku, že virtuální svět známý jako metaverse se stane budoucností v počítačovém světě. Připojil se tak k zakladateli firmy Snap Evanovi Spiegelovi. Metaverse je "slovo, které nikdy nepoužiji," prohlásil Joswiak.

Metaverse, tedy futuristický digitální svět, podporuje hlavně spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Do této iniciativy už vložil miliardy dolarů a změnil kvůli tomu i název své společnosti z Facebook na Meta Platforms.

