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Arboretum Nový Dvůr otevřelo expozici věnovanou svému zakladateli

20.6.2026 12:20 | OPAVA (ČTK)
Arboretum Nový Dvůr.
Arboretum Nový Dvůr.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Palickap / Wikimedia Commons
Návštěvníci Arboreta Nový Dvůr ve Stěbořicích na Opavsku si mohou prohlédnout novou stálou expozici, která vznikla v rekonstruovaném zámeckém objektu. Výstava nazvaná Quido, Příběh arboreta v Novém Dvoře připomíná osobnost zakladatele zdejšího parku Quida Riedela a mapuje také historii arboreta i samotného zámku. ČTK to řekl David Váhala, mluvčí Slezského zemského muzea, pod které arboretum spadá.
 
"Právě Quido Riedel, majitel novodvorského velkostatku v letech 1906 až 1928, stál u zrodu parku, který se postupně stal jedním z nejcennějších dendrologických areálů na severní Moravě a ve Slezsku. Na jeho základech vzniklo v roce 1958 dnešní arboretum," uvedl.

Spoluautorka výstavy Jana Polášková dodala, že návštěvníci se zde seznámí nejen s jeho životem, ale nahlédnou i do světa, ve kterém dokázal s vytříbeným vkusem vytvářet zahradní kompozice. "A to s neuvěřitelnou pečlivostí a smyslem pro detail," řekla Polášková.

Expozice představuje Riedela nejen jako zakladatele parku, ale také jako uznávaného odborníka na chov koní. Připomíná jeho podíl na vyšlechtění slezského norika, významného chladnokrevného plemene. Další část výstavy je věnována vývoji arboreta od jeho založení až po současnost. Návštěvníci se seznámí s budováním jedné z nejvýznamnějších dendrologických sbírek ve střední Evropě i s proměnami areálu během více než sta let jeho existence.

Pozornost autoři věnovali také historii novodvorského zámku. Výstava představuje jeho někdejší majitele a stavební vývoj. Atmosféru šlechtického sídla z počátku 20. století navozuje historický interiér sestavený z předmětů ze sbírek Slezského zemského muzea.

"Nová expozice kombinuje textové informace, dobové fotografie, audiovizuální prezentace i interaktivní a haptické prvky," doplnil Váhala. Do zámku je podle něj možné vstoupit pouze v doprovodu průvodce ve vypsaných časech. Informace o prohlídkách zveřejňuje muzeum na svých webových stránkách.

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