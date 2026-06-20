Arboretum Nový Dvůr otevřelo expozici věnovanou svému zakladateli
Spoluautorka výstavy Jana Polášková dodala, že návštěvníci se zde seznámí nejen s jeho životem, ale nahlédnou i do světa, ve kterém dokázal s vytříbeným vkusem vytvářet zahradní kompozice. "A to s neuvěřitelnou pečlivostí a smyslem pro detail," řekla Polášková.
Expozice představuje Riedela nejen jako zakladatele parku, ale také jako uznávaného odborníka na chov koní. Připomíná jeho podíl na vyšlechtění slezského norika, významného chladnokrevného plemene. Další část výstavy je věnována vývoji arboreta od jeho založení až po současnost. Návštěvníci se seznámí s budováním jedné z nejvýznamnějších dendrologických sbírek ve střední Evropě i s proměnami areálu během více než sta let jeho existence.
Pozornost autoři věnovali také historii novodvorského zámku. Výstava představuje jeho někdejší majitele a stavební vývoj. Atmosféru šlechtického sídla z počátku 20. století navozuje historický interiér sestavený z předmětů ze sbírek Slezského zemského muzea.
"Nová expozice kombinuje textové informace, dobové fotografie, audiovizuální prezentace i interaktivní a haptické prvky," doplnil Váhala. Do zámku je podle něj možné vstoupit pouze v doprovodu průvodce ve vypsaných časech. Informace o prohlídkách zveřejňuje muzeum na svých webových stránkách.
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