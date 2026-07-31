Proso se jí na našem území už od doby bronzové. Jáhlovou kaši jedli často první Slované
Doba bronzová (2200–800 př. n. l.) přitahuje značnou pozornost české vědecké obce i laické veřejnosti již více než století. Nová technologie odlévání bronzu byla často zdůrazňována jako hnací síla rozvoje řemesla a obchodu. „O tom, jak lidé žili a co jedli, jsme dosud věděli pouze minimum. Nové metody nám v tomto směru otevřely cestu k dalšímu poznání,“ vysvětluje Drtikolová. Věda v současnosti dokáže vyčíst informace o stravovacích návycích z kostí lidí i zvířat. Těch se ovšem dochovalo pomálu, protože v době bronzové převládala kremace.
Vědci nyní analyzovali kosti a zuby 103 lidí a 30 zvířat, spolu s 8 vzorky spálených obilných zrn. Data rozdělili do čtyř skupin podle geografického (Čechy a Morava) a časového kontextu. „Poměr prosa se mezi jednotlivými lokalitami pozdní doby bronzové výrazně lišil. Pozorujeme to i uvnitř míst samotných, nejzřetelněji pak na moravském nalezišti Blučina. Zde žili na jedné straně jedinci, kteří nekonzumovali větší množství této plodiny spolu s čistými konzumenty, u kterých až polovina stravy byla založena pouze na prosu,“ uvedla Drtikolová s tím, že lidé z pozdní doby bronzové naopak jedli méně masa.
V tomto kontextu se ovšem musíme opět zabývat otázkou, kdo byli v rámci tehdejší komunity lidé, kteří se vyhnuli převažující formě pohřebního ritu, kterým byla v době popelnicových polí kremace. „Nižší podíl živočišných produktů ve stravě odpovídá hypotéze, že jedinci vyloučení z převládajícího pohřebního rituálu byli omezeni na výživně bohaté potraviny. V jistém smyslu tak může jít odraz životních podmínek menšiny,“ uvedla vědkyně.
V kontextu střední Evropy je doba bronzová charakterizována převážně teplým klimatem s menšími srážkami než předchozí neolit. Během rané doby bronzové přežila z eneolitu slabá škála polních plodin, s jasnou dominancí dvou zrnné pšenice, doprovázené především ječmenem a jedno zrnnou pšenicí. Luštěniny byly vzácné. Během střední doby bronzové bylo kromě významného zavedení špaldy hlavní novinkou právě proso, které se později stalo dominantním.
Tato plodina byla domestikována v Číně mezi 8000 a 6000 př. n. l. Přes Asii se dostala nejdříve na Ukrajinu v 17.–16. století př. n. l. a nakonec kolem roku 1500 př. n. l. dál do Evropy. Vrchol jeho konzumace zaznamenali vědci na našem území během pozdní doby bronzové (1300/1250–1050/950 př. n. l.). V té době lidé jedli také čočku, která byla dominantní luštěninou, a konzumovali také maso a další produkty převážně z domácích zvířat, zatímco lov zjevně hrál pouze doplňkovou roli.
Význam prosa následně lze vystopovat i po změně letopočtu. První Slované na našem území jedli často jáhlovou kaši. Definitivní úpadek prosa přichází až ve vrcholném středověku. Takové popularitě jako v mladší době bronzové se však už proso v žádném dalším období netěšilo.
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