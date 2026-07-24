https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/jak-americke-plodiny-dobyly-po-roce-1492-evropu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak americké plodiny dobyly po roce 1492 Evropu

24.7.2026 04:03 | PRAHA (Ekolist.cz) | Edita Kadlecová
Rajče jako nejstarší herbářová položka z Čech (16. století).
Rajče jako nejstarší herbářová položka z Čech (16. století).
Foto | S. Dobalová / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jak se do Evropy dostala rajčata nebo tabák? A kteří Evropané tyto plodiny mohli ochutnat jako první? Studie vědců z devíti evropských zemí pod vedením pracovníků Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích odhaluje, jak americké rostliny po roce 1492 pronikaly do Evropy – nejprve jako luxusní zboží elit, později jako běžná součást stravy.
 
Analýza více než 180 archeobotanických nálezů rostlin amerického původu ukazuje, že jejich šíření do Evropy bylo úzce spjato s obchodními sítěmi, mocí a prestiží. Výzkum přináší dosud nejucelenější obraz tohoto procesu.

Výzkum propojuje archeobotanická data s historickými prameny a ukazuje, jak plodiny jako brambory, rajčata, kukuřice, tabák nebo kakao postupně pronikaly do evropského prostředí. První výskyty těchto rostlin jsou spojeny především s elitními prostředími – královskými dvory, městskými centry nebo kláštery.

Semeno tykve obecné z Vladislavského sálu, přelom 16. a 17. století.
Semeno tykve obecné z Vladislavského sálu, přelom 16. a 17. století.
Foto | Jaromír Beneš / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Americké plodiny zde zpočátku fungovaly jako symbol prestiže, exotiky a ekonomické moci. Teprve postupně se některé z nich rozšířily do širších vrstev společnosti a staly se součástí každodenní stravy, bez které si už běžný život nedokážeme představit.

Studie zároveň ukazuje, že šíření těchto rostlin bylo úzce propojeno s raně novověkými obchodními sítěmi, kolonialismem a kulturní výměnou mezi kontinenty.

Českých zemí se tato plodinová globalizace dotkla ve velké míře v době vlády císaře Rudolfa II., kdy byl jeho habsburský dvůr na Pražském hradě propojen s Madridem a španělským Nizozemím.

Sadelerova rytina 1607 zobrazuje Vladislavský sál Pražského hradu jako obchodní místo s luxusním zbožím.
Sadelerova rytina 1607 zobrazuje Vladislavský sál Pražského hradu jako obchodní místo s luxusním zbožím.
Zdroj | Wikimedia Commons

Rostliny z Nového světa tak pronikly hluboko do evropského kontinentu. Ukazuje na to archeobotanický výzkum, který Přírodovědecká fakulta JU dlouhodobě ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR v Praze na Pražském hradě provádí.

„Zvlášť dobře byly dochovány zbytky rostlin, původem z Ameriky. Byly vysušené jako součást odlehčovacích klenebních zásypů pod podlahou Vladislavského sálu,” zdůraznila hlavní autorka studie Jitka Irmišová.

„Ještě dříve se jejich znalost rozšířila do srdce křesťanského světa, do věčného města Řím. Před několika lety proběhl v římském klášteře Santi Quattro Coronati archeobotanický výzkum odpadní jímky, kde byly nalezeny například semena dýně obecné.

Semena tykve z renesanční jímky z kláštera Santi Quattro Coronati v Římě.
Semena tykve z renesanční jímky z kláštera Santi Quattro Coronati v Římě.
Foto | Claudia Moricca / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ten byl nedávno publikován a jeho autorka Claudia Moricca z římské univerzity La Sapienza se stala rovněž členkou vědecké skupiny, která nálezy nyní plně zpřístupnila," uvedl garant výzkumu Jaromír Beneš z Přírodovědecké fakulty JU, který je seniorním spoluautorem studie a dlouhodobě buduje mezinárodní síť odborníků zaměřených na historickou etnobotaniku k šíření amerických plodin.

„Pozoruhodné je, že nejstarší americké rostliny, především dva druhy tykví, jsou vyobrazeny jako součást nádherných renesančních fresek v Raffaelových sálech Apoštolského paláce ve Vatikánu nebo v zámku Villa Farnesina v římské čtvrti Trastevere.”

Průčelí kláštera Santi Qattro Coronati v Římě.
Průčelí kláštera Santi Qattro Coronati v Římě.
Foto | Claudia Moricca / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Studie v mezinárodním časopise Ethnobotany and Economic Botany shrnuje různé archeologické nálezy, kde hlavní pojítko je výskyt rostlin amerického původu – časově tedy od konce 15. století. Jedná se o zajímavá archeologická prostředí, která zbytky rostlin dochovala. Jde zejména o jímky klášterů a elitních míst nebo o unikátní klenební zásyp Vladislavského sálu Pražského hradu, pohřebiště s rostlinnými dary v kostele na východě Polska, ale třeba i vraky lodi. V laboratoři se části rostlin, především semena, určují podle odborných klíčů a případně je možné je datovat radiokarbonovou metodou.

Samotné nálezy semen ale k interpretaci nestačí. Zde hrají důležitou roli herbáře, historické a ikonografické prameny – například dobře datované fresky. Kombinace archeologie, botaniky, historie a ikonografie nám umožňuje pochopit nejen to, co se v minulosti pěstovalo a jedlo, ale hlavně jak a proč se skladba rostlin měnila.

Výsledky výzkumu zdůrazňují význam interdisciplinárního přístupu při studiu minulosti. Výzkum tak otevírá nové perspektivy pro pochopení proměn evropské společnosti v raném novověku a zároveň vysvětluje, proč byly rostliny jako brambory, kakao nebo vanilka v novověké Evropě tak úspěšné.

reklama
 
Edita Kadlecová
Autorka je pracovnicí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Výzkum v Lužických horách nachází lokální ohniska olova ze sklářství Foto: UJEP V půdě se skrývají stopy po sklářství. Výzkum v Lužických horách nachází lokální ohniska olova Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči Foto: PatrikPaprika Wikimeda Commons Stará čistírna odpadních vod v pražském Bubenči slaví 120 let od zahájení zkušebního provozu Svatováclavský dub ve Stochově Foto: VÚK Odborníci pomáhají zachránit Svatováclavský dub ve Stochově. Z tisíciletého stromu vznikají nové sazenice

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist