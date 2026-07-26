I po 100 letech je cihlová kanalizace v centru Pardubic v dobrém stavu
Stará cihlová stoka je podle něj postavená velmi kvalitně. "Klenba vejčitého profilu je stále stabilní a v tomto úseku nezaznamenáváme žádné zásadní problémy," řekl Jandera. "Vejčitý profil stok zajišťuje při běžných průtocích vyšší rychlost proudění než kruhový profil, čímž podporuje samočištění kanalizace a snižuje riziko usazování nečistot," dodal.
Stoka v historickém centru Pardubic je natolik úzká a nízká, že se v ní člověk pohybuje jen obtížně. Prolézat by ji mohl po kolenou. Vodárny proto při kontrolách cihlové kanalizace využívají kamerové vozítko, které dokáže zkontrolovat potrubí o průměru od 135 do 3000 milimetrů na vzdálenost až 300 metrů. Díky obrazu ve vysokém rozlišení odhalí případné závady.
"Už je tady nějaká vize programů, které jsou schopné veškeré poruchy na kanalizační síti zaznamenávat samy. Dnes je ještě musejí přímo zadávat kameramani, ale už se ve více firmách vyvíjejí systémy využívající umělou inteligenci, která dokáže kanalizaci sama naskenovat a vyhodnotit, v jakém stavu je," řekl Jandera.
Kanalizace v Pardubicích vznikala na přelomu 19. a 20. století, kdy se město potýkalo s nedostatkem kvalitní pitné vody a nevyhovujícím systémem odvádění odpadních vod. Ve městě postupně vznikaly první úseky kanalizace, jejich technický stav a způsob odvádění odpadních vod však neodpovídaly rostoucím hygienickým nárokům.
Do podzemních vod prosakovaly nečistoty ze žump či kanalizace. Městský vodovod vznikl v roce 1907, na kanalizační síti město pracovalo ještě v dalších letech. Domácnosti i firmy se postupně napojovaly na vodárenskou síť, od roku 1910 město začalo vybírat poplatky za vodné a stočné.
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