Geopark Ralsko obnoví pomník v Olšině, připomínat bude příběh zaniklé obce
Olšina vznikla pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století při kolonizaci území cisterciáckým opatstvím v Hradišti. Největší překážkou rozvoje obce byl nedostatek pitné vody. Obyvatelé ji po staletí museli dovážet z nedaleké Křídy a právě tento problém byl pravděpodobně hlavním důvodem, proč ještě 18. století žilo v Olšině pouze 11 hospodařících rodin. Teprve vybudování vodovodu v roce 1893 znamenalo zásadní změnu. Díky dostatku vody se rozvinul chov dobytka a v roce 1908 vznikla družstevní mlékárna. Na přelomu 19. a 20. století se Olšina stala přirozeným centrem okolních obcí. Fungovala zde pošta, četnická stanice i několik hostinců. Ve 30. letech minulého století získala obec novou dominantu – kostel sv. Floriána.
Osud obce se změnil po druhé světové válce. Po odsunu převážně německého obyvatelstva bylo území již v roce 1946 začleněno do vznikajícího vojenského výcvikového prostoru Ralsko. Opuštěné domy se staly cíli vojenských cvičení československé a později sovětské armády. Během několika let obec zanikla. Dnes bývalou vesnici znovu pohlcuje příroda. Místy rostou olše, které jí s největší pravděpodobností daly jméno, a mezi stromy lze stále nalézt pozůstatky cest, sadů či sklepů.
Pomník obnovuje geopark s finanční podporou Libereckého kraje, ale přispět na to může také veřejnost prostřednictvím sbírky Pro krajinu pod Ralskem, která pomáhá zachraňovat historické památky a příběhy krajiny v tomto bývalém vojenském prostoru.
Geopark Ralsko vznikl jako sedmý v Česku před deseti lety. Zahrnuje oblast téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Je zajímavý nejen přírodou, má i bohatou historii, lidé tam žili přes 700 let. Oblast byla kdysi prosperující krajinou s množstvím soběstačných vesniček roztroušených mezi lesy a poli. Ve 20. století ale tento historický ráz kulturní krajiny hrubě narušil pobyt armád, za toto období zmizelo přes 20 vesnic a osad. Teď se Geopark Ralsko snaží vrátit do oblasti život.
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