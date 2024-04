Arboretum v Pardubicích budou spravovat technické služby, změna je na popud lidí

Foto | Roger Bradshaw / Roger Bradshaw / Unsplash Ilustrační foto

Arboretum se vzácnými dřevinami na sídlišti Dukla v Pardubicích bude mít nového správce. Městský obvod předá péči o něj Službám města Pardubic. Změna je na popud veřejnosti, která si stěžovala, podle nich se obvod nestará dostatečně. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).

"Je to výsledek několika jednání a kontrol přímo v arboretu. Obvod se sice stará, ale asi ta péče není taková, jakou by si přestavovali zaměstnanci obvodu ani obyvatelé Dukly. Je to další park, který by Služby města Pardubic chtěly mít jako výkladní skříň, už se starají o Tyršovy sady," řekla Klčová.

Služby města v arboretu dosázejí stromy, které tam chybí, nebo přidají záhony růží. Jednání ještě nejsou u konce. "Nyní pracujeme na finální podobě smlouvy. Věříme, že naše péče arboretu prospěje a vedení městského obvodu bude spokojeno," řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Zástupci iniciativy upozornili, že některé stromy podle projektu nejsou na svém místě, u mladých stromů jsou například zanedbané výchovné řezy, nemají chráněné kmínky. Starší stromy potřebují zdravotní řezy, aby nebyly nebezpečné, a podobně.

První část arboreta byla založena v 50. letech, dokončené bylo v roce 1994, v květnu tak slaví 30 let existence. Mezi nejvzácnější dřeviny arboreta patří korkovník sachalinský, metasekvoje čínská, trnovník lepkavý nebo štědřenec alpský. Metasekvoje byly do roku 1941 známé jen jako zkameněliny, pak ale byly v Číně objeveny živé exempláře.

Arboretum ohraničují ulice Teplého, Československé armády, Rožkova a Staňkova. Je tam odhadem stovka druhů dřevin. V roce 2014 město nechalo dendrologickou zahradu omladit, protože šlo o dotační projekt Evropské unie, je tam desetiletá udržitelnost s danými podmínkami údržby.

"Projekt byl hloupě udělaný. Strom byl vysazený nad horkovodem, nepřežil tam, třikrát jsme ho dosazovali, abychom dodrželi dotační podmínky. Je to danajský dar, my ho zdědili od města," řekl starosta městského obvodu V Jiří Rejda (ANO).

Iniciativa za Zelenější Duklu je podle Rejdy velmi kritická, ať se obvod snaží, jak chce, nic jí nebude po chuti. Starosta řekl, že za svými zaměstnanci stojí. "Vysadily jsme liliové záhony, za to nás nepochválí, je to boj s větrnými mlýny. Ano, může se stát, že sekačka poškodí strom, ale to se může stát každému, i Službám města," řekla Rejda.

Údržbu si obvod objednává u soukromé firmy a Rejda se obává, že Služby města Pardubic budou dražší. A zdroje na údržbu zeleně nejsou neomezené, dodal starosta.

