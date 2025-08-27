Asekol loni zvýšil sběr elektroodpadu o desetinu na rekordních 68 363 tun
27.8.2025 23:37 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
"Za 20 let naší existence jsme již dosáhli hranice půl milionu tun zpětně odebraných elektro zařízení, které jsme předali k recyklaci a dalšímu materiálovému využití," uvedl obchodní ředitel Daniel Šafář.
Letos se Asekol zaměřil na investice do digitalizace služeb a zvyšování podílu materiálového využití díky novým technologiím zpracování. Firma také rozšířila oblasti mobilních svozů.
Asekol patří spolu s firmami Elektrowin a Rema Systém, mezi největší kolektivní systémy pro sběr elektro odpadu v ČR. Jejími hlavními akcionáři jsou společnosti Fast, Mascom, Asbis, LG Electronics a BaSys. Kromě Česka působí také na Slovensku, v Německu a Polsku.
