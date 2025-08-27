https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/asekol-loni-zvysil-sber-elektroodpadu-o-desetinu-na-rekordnich-68.363-tun
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Asekol loni zvýšil sběr elektroodpadu o desetinu na rekordních 68 363 tun

27.8.2025 23:37 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Firma Asekol, která působí jako kolektivní systém pro zpětný sběr elektroodpadu, loni zvýšila objem odebraných vysloužilých spotřebičů o téměř 11 procent na rekordních 68 363 tun. O půl procentního bodu tak překročila evropskou kvótu pro sběr, která je 65 procent. Kvóta udává podíl sebraného elektroodpadu proti průměrné hmotnosti elektra uvedeného na trh v předchozích třech letech.
 
Asekol v minulém roce rozšířil počet sběrných míst v ČR ze 17 000 na více než 17 500. Počet červených pouličních kontejnerů určených pro sběr drobných elektrospotřebičů loni přesáhl 4000. Firma také zahájila sběr použitých elektronických cigaret, které dosud většinou končily ve směsném odpadu.

"Za 20 let naší existence jsme již dosáhli hranice půl milionu tun zpětně odebraných elektro zařízení, které jsme předali k recyklaci a dalšímu materiálovému využití," uvedl obchodní ředitel Daniel Šafář.

Letos se Asekol zaměřil na investice do digitalizace služeb a zvyšování podílu materiálového využití díky novým technologiím zpracování. Firma také rozšířila oblasti mobilních svozů.

Asekol patří spolu s firmami Elektrowin a Rema Systém, mezi největší kolektivní systémy pro sběr elektro odpadu v ČR. Jejími hlavními akcionáři jsou společnosti Fast, Mascom, Asbis, LG Electronics a BaSys. Kromě Česka působí také na Slovensku, v Německu a Polsku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vysloužilé elektrospotřebiče, především pračky, čekající na recyklaci. Foto: Elektrowin Jihočeši za 12 let zrecyklovali 55 000 tun elektroodpadu, 84,5 kg na člověka Bublinková folie v krabici Foto: Depositphotos Co s vysloužilým drobným elektrospotřebičem? Pošlete ho balíkem k recyklaci Baterie Foto: Foto-Ruhrgebiet Shutterstock Češi zaostávají u třídění průmyslových baterií, malé naopak třídí dobře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 6

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 5

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 10

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 13

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 33
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist