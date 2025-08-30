Asi 800 adoptivních rodičů přispěje brněnské zoo přes dva miliony korun ročně
Právě surikaty patří mezi zvířata s největším počtem adoptivních rodičů. Oblíbené jsou také opice. Své adoptivní rodiče má ale většina zvířat. Zájemci se jimi stávají po přispění 500 a více korun. Není nutné poskytnout celou částku odpovídající ročním nákladům na krmení, která třeba u bizona amerického, levharta cejlonského nebo vlka arktického činí 20.000 korun. Některá zvířata jsou naopak "sirotci", což si Sláma vysvětluje tím, že buď nejsou atraktivní, nebo si je lidé pojí spíše s nepříjemnými pocity.
Ševčíková si osvojila kapybaru, jelikož je to její oblíbené zvíře. "Adoptivním rodičem jsem se samozřejmě stala i proto, abych podpořila brněnskou zoo, kterou s dětmi odmala pravidelně navštěvujeme a milujeme ji. Na kapybaru jsem přispěla 7000 korun, ale dáváme peníze třeba i ledním medvědům na potravu nebo zvířatům kupujeme dárky na Vánoce. Snažíme se pomáhat zoo, jak to jen jde. Ročně to mohou být i desetitisíce, které věnujeme," poznamenala. Svého hlodavce pravidelně navštěvuje, radost jí v poslední době udělala mláďata.
Jednotlivci tvoří mezi adoptivními rodiči asi 70 procent, zbytek jsou firmy nebo třeba základní školy. "Setkáváme se s tím, že nejprve přijde firma dobrovolničit, pak tady má team building, zakouká se do zahrady a následně si adoptuje zvíře. Velmi sympatický mi přijde přístup mnohých škol, kde děti musí něco upéct nebo vyrobit a následně prodat na jarmarku. Utržené peníze však místo pro sebe využijí na adopci zvířat. Školy jsou schopné na jarmarku vybrat i 20.000 korun," dodal Sláma.
Darované peníze zoo většinou investuje do konkrétních zvířat, část ale může využít i na menší investice. Adoptivní rodiče tak přispěli třeba k vytvoření dvou nových expozic v Africké vesnici, které jsou ode dneška otevřené. Jedná se o Noční Limpopo s kombou jižní a noháčem kapským a Ngorongoro, kde návštěvníci najdou mangustu trpasličí nebo dikobraza.
Program podle Slámy funguje dobře. Do budoucna by rád usiloval o prohloubení aktivit, které více propojí adoptivní rodiče se zvířaty. "Pokud člověk něco zná, má to rád, tak to bude chránit. I mimo zoologickou zahradu. Adoptivní péče nám dává trochu naději, že lidem příroda není lhostejná," míní.
