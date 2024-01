Asociace: Letos bude nutné vyměnit stovky tisíc kotlů, kapacity topenářů nestačí

Břetislav Machaček 29.1.2024 09:25 Reaguje na Richard Vacek

Byl jsem před týdnem na Infotermě v Ostravě a máte plnou pravdu.

Ty "novinky" jsou pouze vylepšením stávajících kotlů za nehorázně

vysoké ceny kopírující dotační politiku státu. I montážní firmy

ucítily, že jim stát přifoukl další vítr do plachet a umí toho taky

využít(zneužít?)! Kola bohaté společnosti neroztáčí nedostatek, ale

plýtvání dosud funkčními výrobky za výrobky něco málo vylepšené za

více peněz. Pokud sebelepšímu kotli dodám nekvalitní palivo, tak se té garantované emisní třídy nedočkám. Rada jednoho z vystavovatelů

pak byla, že není problém po kolaudaci udělat úpravu takovou, že

vlastně budete topit postaru, ale budete mít doklad o emisní třídě

požadované státem. Kvalitní palivo ale o to více stojí a tak lidé

mající hlouběji do kapsy této možnosti využijí a dotaci zneužijí.

Kotle by měly dožít stejně jako dožívají jejich majitelé, nebude

to stát ani korunu dotací a vymění se časem tak jako tak, protože

nic nevydrží věčně. Ono z čeho by ale stát žil, nebýt prodejů těch

nových věcí a práce s tím navázané. Kola SPOŘEBNÍ EKONOMIKY se musí točit i za cenu dotací, které plynou zase z té zdaněné spotřeby.

Být tam po 10. létech, tak na leccos zírám, ale meziroční pokrok je

nulový. Pouze ceny jsou skokové a o to tu přece jde v prvé řadě.

Stát ZAKLEKL na majitele starých kotlů a ti mají na výběr, zda

zmrznout a nebo se zadlužit koupí a montáží vylepšeného paskvilu

s "papírovým" certifikátem nějakého výzkumného pracoviště.

Odpovědět