Zákaz špinavých kotlů nás čeká už v září. Co vám hrozí, když budete zákaz ignorovat?

Od září 2022 začne platit zákaz provozu starých kotlů ve třídách 1 a 2 či zcela bez zařazení do třídy. Co jsou třídy kotlů a jak je zjistíte u svého kotle? Vztahuje se zákaz i na váš kotel? A co vám bude hrozit, pokud zákaz budete ignorovat?Lokální topeniště, mezi které patří domácí teplovodní kotle na pevná paliva, vypouští do ovzduší značné množství znečišťujících látek. V některých oblastech je lokální vytápění i příčinou smogových situací a obecně nízké kvality vzduchu během otopného období. Např. znečišťující látky benzo(a)pyren nebo malé prachové částice PM10 a PM2,5 jsou karcinogenní a obecně přispívají k vyššímu výskytu nemocí dýchacích cest.

Třídy kotlů

Pro jednodušší regulaci účinnosti a emisí se zavedla v roce 2000 povinnost zařazovat kotle do tzv. tříd dle příslušné normy (ČSN EN 303-5). Do tříd se zařazují pouze teplovodní kotle na pevná paliva (např. na uhlí, koks či dřevo), tedy kotle zapojené na ústřední vytápění. Bylo zavedeno 5 tříd. Ale pozor, označení je přesně opačné oproti známkám ve škole: třída 1 je nejhorší a třída 5 je nejlepší. A pak je třeba vědět, že kotle nezařazené do tříd jsou ještě horší než třída 1. Třídy kotlů jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Jak zjistit třídu kotle?

Nejdříve se ujistěte, že je váš zdroj tepla skutečně zapojen na ústřední topení a že spalujete pevná paliva. Třída kotle je uvedena na výrobním štítku. Naleznete tam také jméno výrobce, typ kotle, rok výroby, schválené palivo a další informace. Případně tento typ informací naleznete v technické dokumentaci kotle.

Zákaz kotlů od září 2022

Zákaz vyplývá ze zákona 201/2012 o ochraně ovzduší, paragrafu 17. V zákoně uvedené limity odpovídají třídě kotlů 3; zákaz se tedy týká kotlů třídy 1 a 2 a také starších kotlů vyrobených před zavedením tříd – tedy kotlů, které byly vyrobeny před rokem 2000.

Zákaz není vhodné obcházet. Za provoz starého kotle může být uložena pokuta až 50 tisíc Kč. Zákaz je znám již poměrně dlouho a ve spojení s několikaletou Kotlíkovou dotací lze předpokládat, že s argumentem „nemám na to“ či „nevěděl jsem o tom“ příliš neuspějete. A pokud na nový kotel skutečně nemáte dostatek prostředků, je nejvyšší čas zažádat o Kotlíkovou dotaci, která je zaměřena právě na takové situace.

Čím starý kotel nahradit?

Starý neefektivní kotel na pevná paliva můžete nahradit za nový a efektivní na pevná paliva. Pokud máte v dosahu plynovou přípojku, lze uvažovat o kondenzačním plynovém kotli. V neposlední řadě je možné uvažovat nad tepelným čerpadlem vzduch-voda, které potřebuje jen elektrickou přípojku.

Shrnutí

Od září 2022 nepoužívejte starý teplovodní kotel na pevná paliva, o kterém určitě nevíte, že spadá do třídy 3, 4 nebo 5. Varovat by vás měl některý z následujících bodů:

• kotel nemá na štítku uvedenou třídu,

• v kotli lze spálit „cokoliv“,

• jedná se od pohledu o starý litinový nebo ocelový kotel s ručním přikládáním,

• výrobce již neexistuje,

• výkon se reguluje pouze přívodem vzduchu,

• kotel nemá revizi, kterou by měl mít.



