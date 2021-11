Studie Proč by vaším příštím kotlem mělo být tepelné čerpadlo?

Jaroslav Bobr 25.11.2021 11:30

Aby však spotřebitelé mohli využívat výhod nižších účtů za energii, budou potřebovat finanční podporu na nákup tepelného čerpadla a zaplacení zlepšení energetické účinnosti. Takže stát okrade všechny a vybraným přidělí dotaci, část z dotace shrábnou státem určené firmy které vyrábí posudky.

Cena plynu kolísá a cena elektřiny je stálá - už dlouho jsem se tak nezasmál(tedy nebrečel)

Chytré využívání eletřiny, v ČR funguje už dávno, jmenuje se HDO a dovoluje distribuční společnosti zapínat/vypínat zvolené spotřebiče tak jak je to pro optimalní chod sítě potřeba.

Tepelné čerpadlo dává na výstupu orientačně 3x tolik tepelné energie než je elektrický příkon, pokud nejsou příliš nízké venkovní teploty( -10)vlivem tepelnych ztrát objektu a snížené účinnosti čerpadla nastupuje elektrokotel který je součástí a ekonomika je vedle, ale to je málo časté.Zásadní otázka je jak chceme v těchto vyjímečných existovat,přesněji řečeno odkud vezmeme elektřinu potřebnou na provoz elektrokotlů ve které se změní tepelná čerpadla?Nastartujeme paroplynové elektrárny(ale plyn je přece drahý)?

Uhelné elektrárny?Uhelka přemění na elektřinu cca 40% tepla v uhlí obsaženém, ztraty v rozvodu, tepelné čerpadlo a za čerpadlem mám cca 100% tepelné energie která byla obsažena v uhlí - stejného výsledku dosáhnu, když to uhlí spálím v moderním kotli, který mi nikdo nemůže dálkově vypnout a na 1až2 sezony se můžu předzásobit.Budeme držet zálohu uhelek/paroplynu tak aby i v nepříznivých podmínkách elektřina topila, nebo se spokojíme s menším tepelným komfortem?

Uvedená studie nic podstatného neřeší, jsou to jen vyhozené peníze za nepodstatné plky.

Vážný problém je rezignace našich vlád na vypracování energetické koncepce která je reálná a která zabezpečí přiměřeně drahé energie pro většinu a konečně začne stavět zdroje energie, které dávají ekonomický smysl.

