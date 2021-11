Jak uspořit za energie tady a teď: osvětlení a domácí elektronika

Foto | Zhanjiang Chen / Unsplash Nemusí svítit, když to není potřeba.

Osvětlení

Ve třetím dílu našeho seriálu zaměřeného na úspory energie bez potřeby drahých investic si posvítíme na osvětlení a domácí elektroniku. Zvláště na podzim a v zimě je osvětlení důležitá položka naší domácí spotřeby.Banální rada na začátek, kterou každý z nás už mnohokrát slyšel: zhasínejte po sobě. V místech, kde nikdo není, nemusíme za světlo utrácet. Je to možná příliš jednoduché, ale může to ušetřit nemalé peníze. Zhasínat se vyplatí vždy, když z místnosti na významnou dobu odcházíme. Vyplatí se to také s novými typy světelných zdrojů.

Nepoužívejte obyčejné žárovky pro místa, kde alespoň část dne skutečně svítíte. Klasické žárovky jsou velmi neúsporné: skutečně využitelného světla z dodané energie uvidíte maximálně 2 %. I proto se už mimo domácnosti s obyčejnými žárovkami příliš nesetkáte: ani v průmyslu, ani v kanceláři, ani v nemocnici, ani na ulici... I ta nejhorší LEDka bude 6x účinnější než obyčejná žárovka. U moderních LED žárovek bude tento poměr ještě výraznější (15x). Obyčejnou žárovku nechte v místech, kam nechodíte: např. sklep nebo půda. V ostatních místech se ekonomicky LED žárovka jistě vyplatí.

V obývacím pokoji (svícení 3 h denně) se vám vrátí peníze vložené do nové LED žárovky již za několik měsíců. Ale i v jiných místnostech, kde býváte podstatně méně (např. jen 30 minut denně), se vám LED žárovka ekonomicky vyplatí. S nárůstem cen za energii se investice vyplácí ještě rychleji.

Výběr LED žárovky

• U velmi levných žárovek nemůžete čekat dokonalou a bezchybnou kvalitu. Je to podobné jako u jiných spotřebičů. Velmi levné LED žárovky (50 Kč/kus a méně) můžete ale dát do míst, kde pobýváte méně. Pro místa, kde svítíte více, se nebojte utratit o trochu více – rychle se vám to vrátí.

• LED žárovky se vyrábí buď s klasickou baňkou, nebo v podobě hřibu. Pro lustry, designová svítidla a také pro prostory, kde trávíte nejvíce času, zvolte LED žárovku s baňkou – od obyčejných žárovek jsou k nerozeznání a jejich světlo je rovnoměrně rozprostřeno do všech stran. LED žárovky s baňkou od obyčejných žárovek ale určitě poznáte podle ceny. Pro méně důležité prostory můžete zvolit jakékoliv LED žárovky.

• Množství světla už nelze určit podle výkonu žárovky (tedy podle wattů). Světelné zdroje je třeba porovnávat podle světelného toku, který se uvádí v lumenech (lm). Nejslabší žárovky mají kolem 250 lm, středně silné mají 450 lm (odpovídají 40W žárovce), silné mají kolem 900 lm (odpovídají 75W žárovce). Náhrady za 100 W žárovku mají 1500 lm a více. Světelný tok v lumenech najdete na krabičce LED žárovky vždy.

• Vybírejte teplý barevný tón, označuje se 2700 K. Chladnější barevné tóny (tedy více než 2700 K) můžete dát do míst, kde pracujete nebo do kuchyně. Ale pokud nechcete experimentovat, vybírejte vždy 2700 K a nic nezkazíte. Pro místa odpočinku a spánku můžete vybrat ještě nažloutlejší světla, u kterých se dobře usíná. Označují se hodnotami 1800 až 2500 K, slovně amber nebo golden.

• Životnost LED žárovek se udává v hodinách a jedná se o průměrnou dobu. Doporučení je vybírat 12-15 tisíc hodin. Problém ale je, že méně poctiví výrobci dokáží naslibovat i nemožné (papír snese všechno). Především hodnoty 50 tisíc hodin a více tedy berte s rezervou.

• V některých případech má smysl vybírat LED žárovky s velmi kvalitním podáním barev. Označují se Ra nebo CRI 90 a více. Především se to hodí v místech, kde vybíráte oděvy s malým přístupem denního světla, v kuchyni, ve vaší oblíbené vitríně s uměleckými předměty nebo kdekoliv, kde jsou důležité barvy.

• Od září roku 2021 mají světelné zdroje nové energetické štítky. Stupnice účinnosti se posunula a nyní jsou ty nejúspornější žárovky obvykle ve třídě E nebo D. Ještě lze uvažovat nad světelnými zdroji ve třídě F (např. pro směrové žárovky), ale světelné zdroje s energetickou třídou G jsou neúsporné pro všechny případy.

• V neposlední řadě je samozřejmě potřeba myslet i na závit, tvar a velikost žárovky. Nejjednodušší je vzít správnou žárovku do obchodu a zeptat se. V domácnosti se ale nejčastěji setkáme se závitem E27 nebo užším E14.

Kompaktní zářivky?

Mají nepříjemné světlo, blikají, málo svítí nebo se brzo rozbíjí. To jsou velmi časté výtky směřující k novým typům světelných zdrojů – schytávají to ale trochu zbytečně. Při výběru LED žárovek se lze většině budoucích potíží vyhnout. Na co dbát při výběru LED žárovky?Možná si ještě vzpomenete na „úsporky“, zahnuté a poskládané zářivky, odborně nazývané kompaktní zářivky. A možná je ještě máte doma. Pokud jsou stále funkční, nechte je dosvítit. I ty jsou mnohem účinnější než obyčejné žárovky. Nahrazovat kompaktní zářivky se vyplatí skutečně jen v místech, kde svítíte velmi často.

A pokud kompaktní zářivky už nesvítí, vraťte je do speciálních boxů umístěných v prodejnách. A platí to i pro obyčejné žárovky, halogenové žárovky a LED žárovky. Od roku 2021 se již recyklují všechny typy světelných zdrojů.

Ostatní elektronika

Foto | CardMapr / CardMapr / Unsplash Vypnout.

Pro všechny spotřebiče v domácnosti platí, že je můžeme vypnout, pokud je nepoužíváme. U moderních spotřebičů je pohotovostní příkon velmi malý (obvykle kolem půl wattu), ale pokud máte více spotřebičů pohromadě či máte nějakou starší elektroniku, vyplatí se vypínat odpojením od sítě. K tomu dobře poslouží prodlužovačky s vypínačem. Vypínat můžete bez obav také internetový modem např. pro dobu, kdy spíte nebo jste mimo domov.

Úsporu lze najít také ve většině televizorů. Můžete jednoduše snížit jas obrazovky nebo v nastavení najít úsporný režim. Zvláště před spánkem je mimo snížení jasu vhodné zapnout také noční režim s teplými barevnými tóny, který posune obraz do oranžova či červena.

Tip pro kutily na závěr

V našem seriálu úspor tady a teď máme ještě poslední tip pro zvídavé. Zapůjčte si měřič spotřeby/příkonu a zkuste si jednotlivé spotřebiče ve svém bytě. Pravděpodobně vás alespoň jeden překvapí svým nadměrným odběrem.

Text vznikl s přispěním projekt LABEL2020 a projektu Úsporné spotřebiče.

