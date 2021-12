Starý kotel a prázdná peněženka? Nová kotlíková dotace je přesně pro vás!

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Simona Albrechtová Topit uhlím je levné. Ale škodí to zdraví i klimatu. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Emise a staré kotle

Od září roku 2022 budou zcela zakázané kotle na pevná paliva, která nesplňují přísné emisní limity. Velmi populární kotlíkovou dotaci stát pozměnil a pro domácnosti s nízkými příjmy nabízí štědrých 95 % za způsobilé výdaje. Pokud jste do nynějška měli pochyby nebo neměli peníze, teď již byste měli nad výměnou starého kotle skutečně uvažovat.Domácí kotle patří mezi největší lokální znečišťovatele. Mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří karcinogenní benzo(a)pyren a prachové částice PM10 a PM2,5. To jsou drobné prachové částice, které jsou nebezpečné, protože se mohou dostat hluboko do dýchacího ústrojí. Platí, že čím menší, tím jsou nebezpečnější. Tyto malé částice prachu tvoří jemné saze, sírany či jiné látky.

Nejvyšší emise mají staré neúčinné kotle. Obvykle se jedná o litinové či ocelové kotle, které jsou původně na koks nebo uhlí, ale mají ruční přikládání a lze v nich spálit „cokoliv“. Nejčastěji se v nich dnes pálí uhlí nebo dřevo. Tyto letité kotle nemají obvykle žádnou emisní třídu.