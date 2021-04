Asteroid, který vyhubil dinosaury, umožnil podle vědců vznik deštných pralesů

Katka Pazderů 4.4.2021 14:59

A to je důvod, proč bychom měli obnovení našich lesů po kalamitě kůrovce nechat na přírodě. Ona by si sama řekla, kde zasadí duby na hluboké půdě, kde buky, kde bude porost bříz někde na výsypce a borovice na podzolu. I na smrky by došlo, ale hlavně tam, kam patří, totiž do hlubokých studených dolin nebo na kopce nad 1000 metrů nad mořem.

