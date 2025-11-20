Australská vědkyně objevila nový druh včely s malými rohy, dala mu název Lucifer
Vědkyně z Fakulty molekulárních a biologických věd objevila včelu v oblasti Bremer Range, která se nachází ve státě Západní Austrálie. Stalo se tak v momentě, kdy si prohlížela ohrožený druh polní květiny.
"Tento druh jsem objevila při zkoumání vzácné rostliny a všimla jsem si, že včela sedala na ohroženou květinu i na nedaleký strom blahovičník. Samice měla na obličeji úžasné malé rohy. Když jsem popisovala nový druh, sledovala jsem v té době seriál Lucifer na Netflixu a jméno se k němu perfektně hodilo. Jsem také velkým fanouškem postavy Lucifera, takže to byla jasná volba," řekla Prendergastová.
Testy DNA podle ní potvrdily, že zkoumaní samec a samice pocházejí ze stejného druhu a že se neshodují s žádnými známými včelami v DNA databázích. Ani vzorky jejich těl se nepodobají žádným včelám v muzejních sbírkách, dodala vědkyně s tím, že jde o první popsané zástupce tohoto druhu za více než 20 let.
Prendergastová doufá, že její objev zvýší povědomí o mnoha dosud neznámých druzích včel. V této souvislosti vědkyně také varovala před hrozbami narušujícími přirozené prostředí včel i vzácných rostlin, ať už v podobě klimatických změn nebo činností těžebních společností.
"Pokud nevíme, které původní druhy včel na světě jsou a na jakých rostlinách jsou závislé, riskujeme, že o ně přijdeme ještě předtím, než si uvědomíme, že existují," dodala.
