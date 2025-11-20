https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/australska-vedkyne-objevila-novy-druh-vcely-s-malymi-rohy-dala-mu-nazev-lucifer
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Australská vědkyně objevila nový druh včely s malými rohy, dala mu název Lucifer

20.11.2025 10:12 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stuart Williams / Flickr.com
Vědkyně Kit Prendergastová z Curtinovy univerzity v australském Perthu objevila nový druh včely, kterou pojmenovala Megachile (Hackeriapis) lucifer. Chtěla tím odkázat nejen na populární seriál na Netflixu, ale i na malé rohy na hlavě hmyzu, napsala agentura AFP s odvoláním na zprávu univerzity.
 

Vědkyně z Fakulty molekulárních a biologických věd objevila včelu v oblasti Bremer Range, která se nachází ve státě Západní Austrálie. Stalo se tak v momentě, kdy si prohlížela ohrožený druh polní květiny.

"Tento druh jsem objevila při zkoumání vzácné rostliny a všimla jsem si, že včela sedala na ohroženou květinu i na nedaleký strom blahovičník. Samice měla na obličeji úžasné malé rohy. Když jsem popisovala nový druh, sledovala jsem v té době seriál Lucifer na Netflixu a jméno se k němu perfektně hodilo. Jsem také velkým fanouškem postavy Lucifera, takže to byla jasná volba," řekla Prendergastová.

Testy DNA podle ní potvrdily, že zkoumaní samec a samice pocházejí ze stejného druhu a že se neshodují s žádnými známými včelami v DNA databázích. Ani vzorky jejich těl se nepodobají žádným včelám v muzejních sbírkách, dodala vědkyně s tím, že jde o první popsané zástupce tohoto druhu za více než 20 let.

Prendergastová doufá, že její objev zvýší povědomí o mnoha dosud neznámých druzích včel. V této souvislosti vědkyně také varovala před hrozbami narušujícími přirozené prostředí včel i vzácných rostlin, ať už v podobě klimatických změn nebo činností těžebních společností.

"Pokud nevíme, které původní druhy včel na světě jsou a na jakých rostlinách jsou závislé, riskujeme, že o ně přijdeme ještě předtím, než si uvědomíme, že existují," dodala.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Rypouš sloní Fioto: Brendan Ryan Flickr Populaci rypoušů sloních v oblastech u Antarktidy ničí ptačí chřipka Tučňák humboldtův Foto: Gunnar Engblom Flickr Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile hrozí dále klesat, tvrdí vědci Orel opičí Foto: Depositphotos Čeští vědci se snaží přispět k záchraně kriticky ohroženého orla opičího

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist