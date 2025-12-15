https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zaplavy-na-sumatre-mohly-podle-vedcu-zabit-az-desetinu-ohrozenych-orangutanu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Záplavy na Sumatře mohly podle vědců zabít až desetinu ohrožených orangutanů

15.12.2025 01:53 (ČTK)
Orangutan na severní Sumatře
Orangutan na severní Sumatře
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Tbachner / Wikimedia Commons
Ničivé povodně v Indonésii mohly podle vědců zahubit až desetinu populace orangutanů, kteří jsou na Sumatře na pokraji vyhynutí. Napsala to agentura AFP. Při záplavách, které od konce listopadu pustoší severozápad tohoto indonéského ostrova, přišlo o život téměř 1000 lidí a více než 220 dalších je nadále nezvěstných.
 
Sumatra je domovem kriticky ohroženého orangutana tapanulijského či tapanulského, který byl poprvé popsán až v roce 2017. Jeho populace v přírodě dnes čítá méně než 800 jedinců.

Odborníci v předběžné verzi článku sdíleného s AFP, tedy před posouzením ostatními kolegy, přirovnávají povodně k "rozvratu", který může vést až k vyhynutí těchto primátů. Obávají se, že vlny bahna, stromů a vody smetly vše, co jim stálo v cestě, včetně divokých zvířat, jejich zdrojů potravy a přirozeného prostředí.

Vědci analyzovali satelitní snímky škod, zejména v jedné ze tří oblastí Sumatry známých pro výskyt orangutanů, kde před povodněmi žilo 581 jedinců. Jednoho z nich už našli mrtvého. "Domníváme se, že pravděpodobně zahynulo šest až 11 procent orangutanů," řekl biolog a specialista na lidoopy Erik Meijaard, který zároveň varoval před velkou zranitelností zmiňovaného druhu.

Snímky odhalují obrovské rány v sumaterské horské krajině, které jsou někde více než kilometr dlouhé a téměř 100 metrů široké. Bezmála devět procent zkoumané oblasti bylo zničeno. "Za 20 let sledování odlesňování v Indonésii pomocí satelitů jsem nikdy nic podobného neviděl," uvedl odborník na dálkový průzkum Země David Gaveau.

Změna klimatu podle výzkumníků způsobuje intenzivnější srážky, protože teplejší atmosféra obsahuje více vlhkosti a vyšší teploty v oceánech mohou zesilovat bouře. Ekologové, odborníci a dokonce i indonéská vláda zdůrazňují, že za náhlé povodně a sesuvy půdy na Sumatře může odlesňování.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kareta zelenavá Foto: Mr. Theklan Flickr Reuters: Bývalý lovec želv v Angole nyní chrání ohrožené druhy Kaspické moře Foto: allie™ Flickr Na ruském pobřeží Kaspického moře byly nalezeny stovky mrtvých tuleňů Slon pralesní Foto: Roger Le Guen Flickr V Africe žije 135 690 slonů pralesních, uvádí nová zpráva IUCN

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist