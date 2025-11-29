V Africe žije 135 690 slonů pralesních, uvádí nová zpráva IUCN
29.11.2025 01:54 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Roger Le Guen / Flickr
Sloni pralesní žijí v deštných pralesích západní a střední Afriky, přičemž asi dvě třetiny jejich populace žijí v Gabonu a asi pětina v Konžské republice. V období mezi polovinou 80. let a rokem 2015 se jejich populace snížila o 86 procent. V období po roce 2018 míra pytláctví sice klesla, nelegální lov motivovaný ziskem z obchodu se slonovinou nicméně podle IUCN zůstává pro slony hrozbou. Rozvoj dopravní infrastruktury, rozsáhlé zemědělské projekty a rozšiřování dolů však podle svazu zmenšují životní prostor slonů.
Počty na kontinentu více rozšířeného slona afrického (Loxodonta africana) dosahují podle AFP asi 350 000 jedinců. Tento druh je klasifikován jako ohrožený.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk