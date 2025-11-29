https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-africe-zije-135.690-slonu-pralesnich-uvadi-nova-zprava-iucn
V Africe žije 135 690 slonů pralesních, uvádí nová zpráva IUCN

29.11.2025 01:54 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Roger Le Guen / Flickr
V roce 2024 žilo v Africe 135 690 slonů pralesních, uvedl ve své nové zprávě Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). Tento počet je o 16 procent vyšší, než uváděla předchozí zpráva z roku 2016. Vyšší počty by však podle svazu neměly být interpretovány jako nárůst populace, protože jsou spíše výsledkem lepšího průzkumu vycházejícího z metod založených na analýze DNA. Slon pralesní (Loxodonta cyclotis) i nadále zůstává na seznamu kriticky ohrožených druhů.
 
Sloni byli počítáni na základě sběru vzorků DNA z jejich trusu. Vzorky jsou podle agentury AFP jakousi genetickou obdobou otisků prstů a pomáhají vědcům vyhnout se opakovanému započítání stejného zvířete.

Sloni pralesní žijí v deštných pralesích západní a střední Afriky, přičemž asi dvě třetiny jejich populace žijí v Gabonu a asi pětina v Konžské republice. V období mezi polovinou 80. let a rokem 2015 se jejich populace snížila o 86 procent. V období po roce 2018 míra pytláctví sice klesla, nelegální lov motivovaný ziskem z obchodu se slonovinou nicméně podle IUCN zůstává pro slony hrozbou. Rozvoj dopravní infrastruktury, rozsáhlé zemědělské projekty a rozšiřování dolů však podle svazu zmenšují životní prostor slonů.

Počty na kontinentu více rozšířeného slona afrického (Loxodonta africana) dosahují podle AFP asi 350 000 jedinců. Tento druh je klasifikován jako ohrožený.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
