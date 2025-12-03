Na ruském pobřeží Kaspického moře byly nalezeny stovky mrtvých tuleňů
Podle ministerstva jsou úhyny tuleňů během migrační sezony běžná. Nedávno provedený výzkum naznačuje, že hlavní příčinou může být udušení v důsledku uvolnění zemního plynu z mořského dna.
Ochránci přírody však tvrdí, že úřady bagatelizují vliv člověka. Podle některých nezávislých zdrojů se zvířata mohou udusit v rybářských sítích, které jim však nezpůsobí žádná viditelná zranění. Toto podezření se objevilo už při předchozích úhynech.
Dagestán zaznamenal v posledních letech několik hromadných úhynů tuleňů. Například v roce 2022 bylo nalezeno více než 2500 jejich mršin.
Tuleň kaspický je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) ohrožený druh. Jeho populace klesla od začátku 20. století o více než 90 procent a snižuje se dál asi o tři až čtyři procenta ročně. Hlavní hrozbou jsou nadměrný lov, průmyslové znečištění, těžba ropy a plynu a pokles hladiny Kaspického moře v důsledku klimatických změn.
Kaspické moře je největším vnitrozemským jezerem světa. Hraničí s Ruskem, Kazachstánem, Ázerbájdžánem, Íránem a Turkmenistánem.
