Na ruském pobřeží Kaspického moře byly nalezeny stovky mrtvých tuleňů

3.12.2025 18:22 (ČTK)
Foto | allie™ / Flickr
Stovky mrtvých tuleňů byly nalezeny na ruském pobřeží Kaspického moře. Hromadný úhyn tohoto ohroženého druhu začaly vyšetřovat dagestánské úřady. Informoval o tom server The Moscow Times.
 
"Dosud bylo nalezeno 484 těl tuleňů vyplavených na pobřeží," uvedlo ministerstvo přírodních zdrojů v ruském Dagestánu. Dodalo, že pátrání po dalších probíhá v několika okresech a zahrnuje 300 kilometrů pobřeží. Úřady nařídily příslušným orgánům, aby mršiny sbíraly a zjistily příčinu úmrtí.

Podle ministerstva jsou úhyny tuleňů během migrační sezony běžná. Nedávno provedený výzkum naznačuje, že hlavní příčinou může být udušení v důsledku uvolnění zemního plynu z mořského dna.

Ochránci přírody však tvrdí, že úřady bagatelizují vliv člověka. Podle některých nezávislých zdrojů se zvířata mohou udusit v rybářských sítích, které jim však nezpůsobí žádná viditelná zranění. Toto podezření se objevilo už při předchozích úhynech.

Dagestán zaznamenal v posledních letech několik hromadných úhynů tuleňů. Například v roce 2022 bylo nalezeno více než 2500 jejich mršin.

Tuleň kaspický je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) ohrožený druh. Jeho populace klesla od začátku 20. století o více než 90 procent a snižuje se dál asi o tři až čtyři procenta ročně. Hlavní hrozbou jsou nadměrný lov, průmyslové znečištění, těžba ropy a plynu a pokles hladiny Kaspického moře v důsledku klimatických změn.

Kaspické moře je největším vnitrozemským jezerem světa. Hraničí s Ruskem, Kazachstánem, Ázerbájdžánem, Íránem a Turkmenistánem.

